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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.03.2019 - 23:58, Son Güncelleme:

Yer: BM... PKK'lılardan tam destek FETÖ'den propaganda!

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Yer: BM... PKK'lılardan tam destek FETÖ'den propaganda!

Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya ayağında yer alan firari Abdullah Bozkurt ve Levent Kenez'in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde terör örgütü propagandası yapmasına izin verildi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40. oturumunun devam ettiği BM Cenevre Ofisi'nde, FETÖ tarafından Türkiye ve Anadolu Ajansı (AA) aleyhine yalan, iftira ve tehditlere sahne olan panel yapıldı.

Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen, Cenevre'deki BM yerleşkesinde, İnsan Hakları Konseyinin yanı başında gerçekleştirilen panel, terör örgütleri arasındaki dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

KADIN SÜNNETİ KARŞITLARINDAN FETÖ PANELİ

Moderatörlüğünü PKK sempatizanı Eric Sottas'ın yaptığı panelin organizatörlüğünü ise "Kadın Sünnetine Karşı Küresel İttifak" (Global Alliance
Against Female Genital Mutilation) adlı sözde sivil toplum kuruluşu (STK) yaptı.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinden (EKOSOK) statü alan sözde STK'nin FETÖ'ye propaganda imkanı tanıması Türkiye'nin büyük tepkisine neden oldu.

BM ÖZEL RAPORTÖRÜ PANELE KATILMAKTAN VAZGEÇTİ

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinin günlerdir yaptığı tüm girişimlere rağmen, kadın sünneti konusunda faaliyet gösteren örgüt BM'deki yasal boşluklardan faydalandı.

Temsilciliğin, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller ve BM İnsan Hakları Konseyi Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e yazılı ve sözlü girişimlerine rağmen gerçekleştirilen panelde, katılımcılar arasında adına yer verilen BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain, panele bir gün kala katılmaktan vazgeçti.

Aolain, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada "çıkar çatışması" nedeniyle panele katılmayacağını açıklamıştı.
Aolain'nin panele katılmayacağını bildirmesinin ardından panikleyen Türkiye düşmanı organizatörler, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğini (ACANU) de panele alet etti.
Organizatörler, ACANU'ya gönderdikleri mektupta, Türkiye Daimi Temsilciliğini hedef alarak, gazetecileri paneli takip etmeye davet etti. Tüm çabalara rağmen, panele sadece iki gazetecinin katılması ise organizatörleri hayal kırıklığına uğrattı.

PKK'LILARDAN PANELE TAM DESTEK

Panelin moderatörlüğünü ise PKK sempatizanı olduğu bilinen Türkiye düşmanı Eric Sottas yaptı. İsviçre'deki PKK sempatizanlarının da panelde yer alması Türkiye düşmanı iki kanlı örgütün dayanışmasını bir kez daha ortaya koydu.

Program başlamadan önce AA muhabirine tehditler savuran firari Bozkurt, konuşmasında da Türkiye ve AA hakkında asılsız iddialarda bulundu.
Paneli takip eden AA muhabirine yönelerek, "Artık radarımdasın" diyen Bozkurt, AA muhabirinin, "Türkiye hakkında Twitter üzerinde sürekli iftira
atmaktan utanmıyor musun?" şeklindeki tepkisine, "Sen bekle daha panelde neler
diyeceğim Türkiye hakkında." karşılığını verdi.

Konuşmasında sürekli "Türkiye'nin FETÖ üyelerini paketlemesinden" bahseden Bozkurt ve Kenez'in 15 Temmuz kanlı darbe girişimi hakkında da FETÖ'nün inkar taktiğini sürdürmesi gözlerden kaçmadı.
FETÖ mensubu Bozkurt, panelde AA tarafından yayınlanan ve kendisinin de aralarında bulunduğu firari FETÖ'cülerin multimedyasını gösterdi. Kenez ve Bozkurt'un konuşmalarının büyük bir bölümünde AA'yı hedef aldığı görüldü.

FETÖ'CÜ BOZKURT'UN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI İSVEÇ'TEN DEVAM EDİYOR

FETÖ'nün medyadaki tetikçilerinden, Today's Zaman'ın eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt , 3 yıldır İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşıyor.

İsveç merkezli sözde düşünce kuruluşu Stockholm Center for Freedom (SCF) kurucularından olan Bozkurt, düşünce kuruluşu adı altında İsveç devletinden yardımlar alırken FETÖ darbe girişimini aklamaya çalışıyor.
İsveç medyasında da sık sık boy gösteren Bozkurt, İsveç'teki Türk STK'leri suçlayan açıklamalarda bulunuyor. Sosyal medya hesabı üzerinden de Türkiye aleyhinde sık sık kara propaganda yapan Bozkurt, kendisine karşı çıkan Türk vatandaşlarını mahkemeye vermesi ile biliniyor.
Bozkurt, geçen yıl Cenevre'deki gösterilerde Katar'a destek veren bazı STK başkanlarını Twitter üzerinden alenen hedef göstermişti.

RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN ÖLÜMÜNÜ İMA ETMİŞTİ

Firari FETÖ mensubu Bozkurt, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastından üç gün önce, "Türkiye'de büyükelçiler artık güvende değil" şeklinde bir yazı kaleme almıştı. Bozkurt, Karlov'a saldırıdan üç gün önce yazdığı yazıda adeta saldırının haberini vermişti.

TESCİLLİ TÜRKİYE DÜŞMANI BOZKURT "TEKBİRDEN" RAHATSIZ OLMUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda da Bozkurt, sosyal medya hesabında, harekatın "ülke içinde ulusal coşkuyu ve dini bağnazlığı körüklemek için yapıldığını" iddia etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da yaptığı konuşma sırasında tekbir getirilmesinden rahatsızlık duyan firari FETÖ'cü, "Gaza gelen destekçileri, coşku içinde Allahuekber sloganı attı." şeklinde yazmıştı.
Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt, Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Türk halkını ABD'ye şikayet etmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (05.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
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