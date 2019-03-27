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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.03.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı tespit edildi

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Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı tespit edildi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Bakanlar Kurulu sonrasında basına açıklamalarda bulunan Kurz, Avusturya'da aşırıcılığın hiçbir türüne yer olmadığını vurgulayarak bunu yaymaya çalışan her grup ya da kişiyle yasalar çerçevesinde mücadele edileceğini söyledi.

Kurz, Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Avustralya asıllı teröristle aşırı sağcı "Kimlikçiler Hareketi" Sözcüsü Martin Sellner'in bağlantısının ortaya çıkarıldığını belirterek "Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bağlantının detaylı şekilde araştırılacağının altını çizen Kurz, Kimlikçiler Hareketi'nin kapatılmasına ilişkin İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüştüm. Bu oluşuma karşı her iki bakanlık da bütün imkanlarını seferber
edecek." diye konuştu.

BAĞLANTIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Avusturya'da geçen pazartesi, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 kişiyi katleden Avustralyalı terörist ile Kimlikçiler
Hareketi Sözcüsü Sellner arasında bir bağlantı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, evinde arama yapılan Seller'e, soyadı Avustralyalı teröristle aynı olan bir hesaptan bin 500 avro para yardımı yapıldığı tespit edilmişti.

Anayasayı Koruma Kurumu (istihbarat teşkilatı), Yeni Zelanda'da terör saldırılarını gerçekleştiren teröristin, 26 Kasım 2018'de Avusturya'ya geldiğini, şahsın başta başkent Viyana olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerini gezdiği bilgisini paylaşmıştı.

Aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi, mülteci, göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla biliniyor. Avusturya'da Müslümanlara ait çok sayıda kurum ve kuruluşa yönelik ırkçı içerikli pankart ve yazılarla saldırıda bulunan aşırı sağcı oluşum, Avrupa'nın "göçmenler ve Müslümanlardan arındırılmasını" savunuyor.

Yeni Zelanda'daki saldırgan böyle yakalandı
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