Yeni Zelanda: Kayıp hemşire için Suriye’ye özel tim yolladık
ULUSLARARASI Kızılhaç 2013 yılında Suriye’de kaybolan Yeni Zelandalı bir hemşire ve iki Suriyeli şoförün bulunması için yardım çağrısında bulunurken, Yeni Zelanda 62 yaşındaki hemşire Louisa Akavi’nin bulunması için özel kuvvetlerden bir timi Suriye’ye yolladığını açıkladı.
Kızılhaç konvoyunda yer alan Akavi, yedi kişiyle birlikte kaçırılmıştı. Ertesi gün dördü serbest bırakılmıştı. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters, kaçırılma olayının hemşirenin güvenliği için gizli tutulduğunu söyledi. Terör örgütü DEAŞ tarafından alıkonan Akavi’nin sağ olduğunu düşündüklerini belirten Peters, muharip olmayan Yeni Zelandalı timin Irak’ta konuşlandığını, hemşirenin nerede olduğunu tespit etmek için Suriye’ye de geçtiklerini söyledi.
Amerikan New York Times gazetesi, Kızılhaç’ın Akavi’nin sağ olduğunu değerlendirdiğini, çünkü en az iki kişinin geçen aralık ayında onu DEAŞ’ın kontrol ettiği Sousa’da bir klinikte gördüğünü söylediğini yazdı. Akavi’nin DEAŞ kontrolünde hastanede mesleğini icra etmesine izin verildiğinin sanıldığı belirtildi.
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