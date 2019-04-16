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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda: Kayıp hemşire için Suriye’ye özel tim yolladık

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Yeni Zelanda: Kayıp hemşire için Suriye’ye özel tim yolladık

ULUSLARARASI Kızılhaç 2013 yılında Suriye’de kaybolan Yeni Zelandalı bir hemşire ve iki Suriyeli şoförün bulunması için yardım çağrısında bulunurken, Yeni Zelanda 62 yaşındaki hemşire Louisa Akavi’nin bulunması için özel kuvvetlerden bir timi Suriye’ye yolladığını açıkladı.

Kızılhaç konvoyunda yer alan Akavi, yedi kişiyle birlikte kaçırılmıştı. Ertesi gün dördü serbest bırakılmıştı. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters, kaçırılma olayının hemşirenin güvenliği için gizli tutulduğunu söyledi. Terör örgütü DEAŞ tarafından alıkonan Akavi’nin sağ olduğunu düşündüklerini belirten Peters, muharip olmayan Yeni Zelandalı timin Irak’ta konuşlandığını, hemşirenin nerede olduğunu tespit etmek için Suriye’ye de geçtiklerini söyledi.
Amerikan New York Times gazetesi, Kızılhaç’ın Akavi’nin sağ olduğunu değerlendirdiğini, çünkü en az iki kişinin geçen aralık ayında onu DEAŞ’ın kontrol ettiği Sousa’da bir klinikte gördüğünü söylediğini yazdı. Akavi’nin DEAŞ kontrolünde hastanede mesleğini icra etmesine izin verildiğinin sanıldığı belirtildi.

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