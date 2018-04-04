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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
04.04.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda eşcinsellik hükümlerini sicillerden silme kararı aldı

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Yeni Zelanda eşcinsellik hükümlerini sicillerden silme kararı aldı

Yeni Zelanda, geçmişte eşcinsel oldukları için cezalandırılan kişilerin sicillerine işlenen hükümlerini silmek için bir yasa çıkardı.

Ülkede 1986 öncesinde eşcinsellik nedeniyle erkeklere verilen cezalar hâlâ bu kişilerin adli sicil kaydında yer alıyor.

Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan yasanın binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Yasayı oy birliğiyle çıkaran milletvekilleri, geçmişte eşcinsel oldukları için hüküm giyenlerden de özür diledi.

Adalet Bakanı Andrew Little, "Bu yasa eşcinsellere karşı ayrımcılığın artık kabul edilebilir olmadığına dair açık bir sinyaldir. Geçmişin yanlışlarını düzeltmeye kararlıyız" diye konuştu.

Little, "Tüm eşcinsel erkeklerden ve eski eşcinsellik cezalarının yol açtığı önyargı, damgalama ve diğer olumsuz etkilere maruz kalan gökkuşağı topluluğundan bir kere daha özür diliyorum" dedi.

Yasaya göre 1986 öncesine dair silinecek üç hüküm eşcinsel seks, erkekler arası uygunsuz davranışlar ve eşcinsellik için mekan temin etme olarak açıklandı.

Aileler, ölmüş akrabalarının haklarındaki hükümlerin de silinmesini sağlayabilecek.

Bunun için seksin 16 yaşından büyük insanlar tarafından ve karşılıklı rızaya dayanan şekilde yapılmış olması gerekiyor.

Bu yasanın çıkması için bir imza kampanyası ilk olarak geçen yıl parlamentoya sunulmuştu.

Eşcinselliği suç olmaktan 1986'da çıkaran Yeni Zelanda 1993'te eşcinsellere karşı ayrımcılığı yasaklamış, 20 yıl sonra da Asya Pasifik bölgesinde eşcinsel evliliğe imkan sağlayan ilk ülke olmuştu.

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