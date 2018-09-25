BM Genel Kurulu'nda ilginç anlar! Bebekle geldi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBM Genel Kurulu'nda ilginç anlar! Bebekle geldi...
GeriDünya BM Genel Kurulu'nda ilginç anlar! Bebekle geldi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
MELBOURNE (AA)
25.09.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

BM Genel Kurulu'nda ilginç anlar! Bebekle geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BM Genel Kurulu'nda ilginç anlar! Bebekle geldi...

Başbakan Jacinda Ardern, BM Genel Kurulu'ndaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne 3 aylık bebeği Neve ile katıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ABD'nin New York kentinde 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne 3 aylık kızı Neve Te Aroha ile katıldı.

Yeni Zelanda Herald'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, Nelson Mandela Barış Zirvesi'nin yapıldığı BM Genel Kurulu'na 3 aylık kızı Neve Te Aroha ve eşi Clarke Gayford ile geldi.     

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görev başındayken doğum yapan ikinci ülke lideri olan Ardern'in, bebeği Neve'yi kucaklayıp öperek yakından ilgilenmesi görüntü ve fotoğraflara yansıdı.     

BM Genel Kurulunda ilginç anlar Bebekle geldi...


NEVE'NİN KİMLİĞİ PAYLAŞILDI

Twitter kullanıcılarının Neve'ye verilen BM kimliğini merak ettiğini belirten Clarke Gayford, kişisel hesabından "Yeni Zelanda'nın İlk Bebeği" yazılı BM'nin verdiği tanıtım kartını paylaştı.     

Gayford paylaşımın devamında, "Keşke BM'deki bir salonda bebeğin bezinin değiştirildiği sırada odaya giren Japon delegasyonunun şaşıp kalan yüz ifadelerini kaydedebilseydim. 21. doğum gününde büyük sürpriz olurdu." ifadelerini kullandı.     

Yeni Zelanda'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisindeki oy kayıpları sonrasında göreve gelen 38 yaşındaki Jacinda Ardern, 3 ay sonra yapılan genel seçimlerden partisini birinci çıkartarak 26 Ekim 2017'de ülkenin 40. Başbakanı olmuştu. Başbakan olmasından yaklaşık 8 ay sonra 21 Haziran'da doğum yapan ve 6 haftalık izne ayrılan Ardern, ağustos ayı başında görevine dönmüştü.     

Başbakan Ardern'in, 27 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya da eşi ve bebeğiyle gelmesi bekleniyor.     

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (24.09.2018-2)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Esad’a yeni Rus kalkanı

Rusya, İdlib’de siyasi çözüm istiyor

Rusya-İsrail hattında gerilim tırmanıyor

New York’ta Kıbrıs turu