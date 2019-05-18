Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in "şefkati" siloya resmedildi
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ülkesindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslüman bir kadına sarıldığı fotoğraftan hareketle çizilen ve "şefkatin sembolü" olarak nitelendirilen resim, Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir silonun dış cephesinde dünyaya mesaj veriyor.
Brunswick semtindeki Tinning Caddesi üzerindeki 23 metrelik bir silonun dış cephesine Avustralyalılardan gelen bağışlarla sokak ressamları Loretta Lizzio ve Cam Scale tarafından büyük bir kısmı çizilen resmin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. Daha önce Dubai'de dünyanın en yüksek kulelerine yansıtılan, Avustralya'da "Ramazanınız Mübarek Olsun" yazılı ramazan tebriği panosunda da yer alan şefkatin sembolü olarak tanımlanan resmin, toplumu birleştiren mesaj verdiği için çizildiği belirtildi.
Projeye halktan gelen katkının çok anlamlı olduğunu dile getiren ressam Lizzio, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toplumun cevabı çok güzel oldu, kalbimizi ısıttı. Bu projeyi yapmamızın sebebi buydu. Biz herkesi bir araya getirmeye çalıştık." dedi.
"ONUN GİBİ LİDERLERE İHTİYACIMIZ VAR"
Resmin Ardern'in şahsıyla değil gösterdiği şefkat ve duyduğu empatiyle ilgili olduğunu vurgulayan Lizzio, "Resim, böyle kötü bir zamanda şefkatli ve sevgi dolu davranarak temsil ettiği lider kimliğiyle alakalı. Bence dünyada bizim onun gibi liderlere ihtiyacımız var." diye konuştu.
Melbourne'da çok sayıda duvara resim çizdiğini ancak bu çizimin kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren Lizzio, "Resme gelen tepkiler kalbimi ısıttı, amacımız da buydu zaten. Herkesin bir arada olduğunu, kabul gördüğünü ve hiç kimsenin dışlanmadığını ve hepimizin eşit olduğunu göstermek istedik." ifadelerini kullandı. Projede Lizzio ile çalışmanın çok güzel olduğunu söyleyen Scale de "Liderlerin böyle şefkatli davranışları örnek almalarını istiyoruz. Yani kriz zamanında ayrılık yaratan davranışlardan ziyade birlik göstermelerini talep ediyoruz." dedi.
YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRILARI
Yeni Zelanda'nın Christchurch ketindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırasında aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi de yaralanmıştı. Saldırıdan Mustafa Boztaş ve Temel Ataçocuğu yaralı olarak kurtulurken, ağır yalanan ve 48 gün yoğun bakımda kalan Zekeriya Tuyan hayatını kaybetmişti.
Saldırıların ardından olayı terör saldırısı olarak niteleyen ve ülkedeki saldırı amaçlı silahları yasaklayan kanunu kısa sürede çıkartan Başbakan Ardern, terör mağduru Müslümanlara yaklaşımı ve içtenliğiyle başta Müslümanlar olmak üzere birçok kesimin takdirini toplamıştı.
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