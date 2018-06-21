Yeni Zelanda Başbakanı Ardern kız çocuğu dünyaya getirdi
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in sabah saatlerinde kız çocuğu dünyaya getirdi. Ardern, Pakistan Başbakanı Benazir Butto'dan sonra görevdeyken doğum yapan ikinci lider oldu.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, hamileliğinin 9. ayındaki Ardern'in doğum sancılarının başlamasının ardından Auckland Şehir Hastanesinde kontrol altına alındığı belirtildi.
Ardern'in 17 Haziran'da doğum yapması bekleniyordu. 37 yaşındaki siyasetçi bebeğin cinsiyeti hakkında kamuoyuna bilgi vermemişti.
Ardern, Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın lider oldu.
Butto, 1990 yılında başbakanlık görevini sürdürürken kızı Bahtiyar Botto Zerdari'yi dünyaya getirmişti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle