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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: DepoPhotos
22.03.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan Haluk Levent'e teşekkür

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Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan Haluk Levent'e teşekkür

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, şarkıcı Haluk Levent'e, Çanakkale konserinin gelirini Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışladığı için teşekkür etti.

Peters, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından Haluk Levent ile bir süre sohbet etti.
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, Çanakkale'deki konserinin gelirini Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışlayan Haluk Levent'e teşekkür etti.

Yardımın ülkeleri için önemine dikkati çeken Peters, "Çanakkale'deki konserin gelirinin ülkemizdeki terör mağdurlarına gönderilmesi bizi çok mutlu etti. Ülkemizdeki kardeşlik adına önemli bir yardım." dedi.

"YENİ ZELANDA'DAKİ MÜSLÜMANLARDAN DA GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIM"

Şarkıcı Haluk Levent, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, konserinin gelirini Yeni Zelanda'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderdiğini söyledi.

Levent, "Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile görüştük. Yeni Zelanda medyası ve Büyükelçi bu yardımın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek beni toplantı çıkışına davet etti. Burada Sayın Peters ile konuştum. Bana teşekkürlerini iletti. Onlara ve ailelerine sahip çıktıkları için ben de kendilerine teşekkür ettim. Yeni Zelanda'da yaşayan Müslümanlardan da güzel dönüşler aldım. Dayanışmayı artırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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