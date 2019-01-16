Yeni Yunan bakandan Türkiye’ye barış mesajı
YUNANİSTAN’ın yeni Savunma Bakanı Evanelos Apostolakis’in ilk icraatı Türkiye’ye barış ve işbirliği mesajı göndermek oldu.
Apostolakis Savunma Bakanlığı’nda selefi Panos Kammenos ile görev devir teslim törenindeki konuşmasında “Ege’nin karşı tarafına bir mesaj gönderiyorum. Çatışma yolu da var, işbirliği yolu da. Biz istikrarlı bir şekilde barış içinde işbirliği ve birlikte varolmak değerlerine yönlenmiş bir ülkeyiz. Komşularımıza barış ve işbirliğinin üstün çıktığında halkların refah içinde yaşayıp kalkındıklarını, milliyetçiliklerin üstün çıktığında ise mutsuz olduklarını hatırlatırım” dedi. Apostolakis “Türkiye ile ilişkilerimizde kırmızı çizgimiz, uluslararası hukuka saygıdır” diye ekledi.
OĞLU ÜNLÜ ŞEF
Pazartesi günü Genelkurmay Başkanlığı’ndan emekliye sevkedilerek, dün Savunma Bakanı olarak göreve başlayan Evangelos Apostolakis’in yemin töreninde ise dikkatler televizyonda yemek programları yapan oğlu Yanis Apostolakis’in üzerinde toplandı. Yanis Apostolakis, ülkenin tanınmış şefleri arasında yer alıyor.
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