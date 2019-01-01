Yeni yıl heyecanı kabusa döndü
Hollanda'nın Lahey kentine bağlı Scheveningen'de yeni yılı kutlamak için ateşlenen havai fişekler rüzgarın da etkisiyle binalara isabet etti ve büyük çaplı yangınlara sebep oldu.
Hollanda'nın Lahey kentine bağlı Scheveningen'de çok sayıda havai fişeğin binalara isabet etmesi büyük çaplı yangınlara yol açtı. Birçok yapı yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi.
Yangın ancak sabaha karşı 05:00 sularında kontrol altına alınabildi. Bölge halkı yangın sebebiyle büyük panik yaşadı. Zaman zaman alev hortumu oluşumları gözlemlendi.
Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu ve yangın sebebiyle olumsuz etkilenenlerin acısını paylaştığını söyledi.
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