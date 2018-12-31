Yeni Ufuklar, 'Güneş Sistemi'nin keşfi için' alçalıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYeni Ufuklar, 'Güneş Sistemi'nin keşfi için' alçalıyor
GeriDünya Yeni Ufuklar, 'Güneş Sistemi'nin keşfi için' alçalıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: NASA
31.12.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

Yeni Ufuklar, 'Güneş Sistemi'nin keşfi için' alçalıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Ufuklar, 'Güneş Sistemi'nin keşfi için' alçalıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar), tarihi nitelikteki bir görevi yerine getirmek için Güneş Sistemi'nin uzak sınırlarındaki bir gök cismine alçak uçuş yapacak.

Her şey yolunda giderse Ultima Thule ismi verilen gök cismine merceklerini çevirecek olan New Horizons, binlerce fotoğraf çekerek bunları dünyaya gönderecek.

Türkiye saati ile 08:33'te gerçekleşecek alçak uçuş sırasında yanlış giden bir şey olursa, bilim insanlarının buna müdahale şansı bulunmuyor.

Dünyaya 6.4 milyar kilometre uzakta olan Ultima Thule isimli gök cismi, Kuiper Kuşağı denilen bölgede yer alıyor.

Bu bölgede 4.6 milyar yıl önce Güneş sisteminin oluşması sonrasında açığa çıkmış olan kaya parçaları ve cüce gezegenler bulunuyor.

Projede çalışan John Hopkins Üniversitesi'nden bilim adamı Harold A. Weaver, New Horizons'ın gerçekleştirmek üzere olduğu görevi, "Bu Güneş Sistemi'nin keşfi yolunda çok büyük bir adım daha" ifadesi ile anlatıyor.

Yalnızca bilim insanları değil, ünlü bir müzisyen de projeye dahil olmuş durumda.

Queen grubunun gitaristi olan ve aynı zamanda bir astrofizikçi olan Brian May, Ultima Thule görevini kutlamak için bir beste ortaya çıkardı.

New Horizons'ın gerçekleştireceği alçak uçuş için konuşan May, "Çok heyecanlı. Benim için bu insan ruhu ile, neden burada olduğumuzu keşfetmekle ilgili" dedi.

Uzay aracının elde ettiği tüm görüntüleri Dünya'ya ulaştırması ise 20 aya yakın sürecek.

Projede çalışan bilim insanları, Kuiper kuşağındaki bir cisme ilk defa yaklaşılacağını ve gerçekten neye benzeyeceğinin görülebileceğini söylüyor.

2006 yılında fırlatılan New Horizons, 2015 yılında Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Plüton'u görüntülemişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

5 yıl aradan sonra ilk kez

ABD'li senatörden "Suriye'den çekilme" açıklaması

İsim vermeden sert tepki verdi: İki yüzlülük

Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme