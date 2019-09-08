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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
08.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni standardı Türk doktor belirledi

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Yeni standardı Türk doktor belirledi

ABD’de radyolog olarak çalışan doktor Rahmi Öklü, damar tıkanıklığı ve kanser tedavisi için damara enjekte edilen hidrojel üretti. Öklü’nün geliştirdiği yöntemin ‘Altın Standart’ olması bekleniyor.

ABD’nin dünyaca ünlü tıp merkezi Mayo Clinic’te damar tanıları ve girişimsel radyolog olarak çalışan doktor Rahmi Öklü, kanser tedavisinde tümörün büyümesini durduran, damara enjekte edilen hidrojel üretti. Damara girerek minimal invazivle iletilmek üzere tasarlanan bir embolik hidrojel, ABD’de piyasaya sürülecek. Doktor Öklü’nün “Shear-Thinning” ismini verdiği hidrojel, damar içi embolizasyon ve anevrizmalarla kan akışını kontrol edecek, kanserli tümörleri besleyen kan akışını azaltacak, arterler ve damarlar arasındaki anormal kan akışını önleyecek. Bu teknikle birlikte damar yaralanmalarına bağlı kanamaların durdurulması, beyinde anevrizma olarak adlandırılan, hastayı kanama riski ile karşı karşıya bırakan damar baloncuklarının tıkanması ve kanserli dokunun beslenmesini sağlayan atar damarların embolizasyonu ile kanser tedavisinde çok daha olumlu sonuçlar sağlandı.

Günümüzde benzer durumlarda uygulanan ‘altın standart’ muamele, çoklu metal bobinlerin bir kan damarı içine verilmesini içeriyor. Bu uygulamanın damarlarda pıhtılaşmayı teşvik etmesi ve bu yaklaşımın pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar için kötü sonuçlar vermesi nedeniyle Öklü’nün geliştirdiği yöntemin altın standart olması bekleniyor. Altın standart, tanı veya tedavi alanında sağlık otoritelerince kabul edilen en başarılı yöntem anlamına geliyor.

OBSIDIO GELİŞTİRDİ

Yeni standardı Türk doktor belirledi

Söz konusu hidrojel malzeme, Dr. Öklü ve ortağı Ehsan Jabbarzadeh tarafından kurulan ‘Obsidio, Inc.’ tarafından geliştirildi. Hastaya yarı katı halde bir sonda kullanılarak verilen hidrojel, kan damarı içine girdiğinde yumuşak bir katı oluşturarak minimal invaziv embolizasyon sağlıyor. Önemli yapışma özellikleri sayesinde, malzeme kolayca yerinden çıkmıyor ve haznede parçalanmıyor. Bu sayede hedeflenen damarı doldurarak, kan akışını hemen durdurmak için damara içten bir ‘döküm’ oluşturuyor.

Dünyanın en prestijli dergilerinden birisi olan Advanced Materials’in Ağustos 2019 sayısında yayınlanan makalede, ‘Shear-Thinning’in kan damarlarını kalıcı olarak tıkayan, doğal dokuyla değiştirilebilen ve arkasında iltihaplanma bırakmadığı kaydedildi. Dr. Öklü, MedGadget tıp dergisine ise hidrojelin kullanımı kolay olması için tasarlanıp optimize edildiğini söyledi. 

BÜYÜK İHTİYAÇ VARDI

- Tıbbi Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, tıpta daha stabil ve uygun maliyetli embolizasyon uygulamalarına ciddi bir ihtiyaç duyulduğunu, Rahmi Oklu ve ekibinin çalışmalarının bu noktada girişimsel radyolojide karşılanmamış büyük bir ihtiyacı karşıladığını söyledi. Bu tür minimal invaziv girişimlerin modern tıbbın temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Profesör Özdoğan şunları kaydetti: “Kan damarları, birçok minimal invaziv prosedür için vücuda ortak bir giriş yolu oluşturduğunu ve damar içi bir yaklaşımla hemen hemen her organa erişilebilir. Damar içi yaklaşım ile örneğin kanserli bir tümör hedef alınarak, embolizasyon olarak bilinen bir uygulama olan vücudun o kısmına kan akışı azaltılabilir. Embolizasyon, tedavi edici amaçlarla embolik (tıkayıcı) ajanların kateterlerden damar içinde biriktirilmesi ile kan damarlarının tıkanması anlamına gelir. Bu sayede akut potansiyel ölümcül kanamalar, anevrizmalar ve vasküler malformasyonlar tedavi edilebilir veya bir tümörü besleyen kan damarlarının embolizasyonu gibi hedeflenen onkolojik uygulamalar gerçekleştirilebilir.” Önümüzdeki 14-17 Kasım tarihleri arasında Antalya, Belek’te ‘Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi’ gerçekleştireceklerini söyleyen Prof. Dr. Özdoğan, zirvede dünyanın değişik ülkelerinde kanser alanında araştırmalar yapmış Türk bilim insanlarının bir araya geleceğini, Rahmi Öklü’nün de çalışmalarını burada anlatacağını bildirdi.

 

RAHMİ ÖKLÜ KİMDİR?

- Dr. Öklü, ABD Mayo Clinic Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Profesörü, Başkanı ve Minimal İnvaziv Terapötikler Laboratuvarı Direktörü. Northwestern Üniversitesi tıp fakültesini bitirdi, Yale Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi ve Cambridge Üniversitesi’nden biyokimya doktora derecesi aldı. Cerrahi ve radyoloji eğitimini Columbia Üniversitesi New York Presbyterian Hastanesi’nde tamamladı. Vasküler ve girişimsel radyoloji dalında Massachusetts Genel Hastanesi Harvard Tıp Fakültesi’nde çalıştı. Tıbbi cihazlar geliştirmek için hastadan ilham alan mühendisliğe odaklanan çalışmaları ile tanınıyor.

 

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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