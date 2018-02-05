Yeni nükleer doktrine Çin ve İran da tepkili

Bakanlık Sözcüsü Rın Guoçiang, yaptığı basın açıklamasında, ABD Savunma Bakanlığı’nca (Pentagon) yayımlanan Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde Çin’in nükleer gücü konusunda çarpıtma ve abartma yapıldığını savunarak, bu rapora kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi. Ülkenin ulusal savunma politikasını “savunma” ve “barışçıl gelişme” yönünde yürüttüklerini belirten Rın, herhangi bir zaman ve durumda nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama ilkesine bağlı kaldıklarını kaydetti.

TAHRAN’DAN SUÇLAMA

ABD’ye İran’dan da sert tepki geldi. İngiliz Reuters’a göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Amerikalılar, edepsizce Rusya’yı yeni bir atom silahı ile tehdit ediyorlar. Kitle imha silahlarını kullanmanın insanlık suçu olduğuna güya inanan kişiler rakiplerine karşı kullanmak veya tehdit için yeni silahlardan bahsediyor” dedi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yaptığı açıklamada ABD’nin yeni doktrininin “insanlığı yok oluşa yaklaştırma” riskini taşıdığını savundu.

BİLGİ NOTU

ABD’nin nükleer kapasite durumunu mercek altına alan Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nin detaylarını Pentagon önceki gün açıkladı. Buna göre stratejik nükleer silahlara göre daha düşük tahrip gücü olan taktik nükleer silahların denizaltı ve savaş gemilerine de konuşlandırılması öngörülüyor.