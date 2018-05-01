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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriDünya İran'a bir şok daha... Gerilime Suudiler de katıldı
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Dünya
AA
01.05.2018 - 21:18, Son Güncelleme:

İran'a bir şok daha... Gerilime Suudiler de katıldı

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İran'a bir şok daha... Gerilime Suudiler de katıldı

Fas, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Bahreyn ve Suudi Arabistan da Fas'ın İran ile ilişkilerini kesmesini güçlü bir şekilde desteklediklerini açıkladı. Hizbullah ise suçlamaları yazılı açıklamayla reddetti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita yaptığı basın açıklamasında, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtti.

Burita bu adımın, "İran destekli Hizbullah örgütünün Polisario Cephesi ile ilişkileri sebebiyle" atıldığını, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönünde deliller bulunduğunu söyledi.

BİLGİLER VAR İDDİASI

Fas Dışişleri Bakanı, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu ileri sürdü.

Burita, Lübnan'da 2016 yılında Hizbullah'ın desteğiyle Batı Sahralıları desteklemek için bir komite kurulduğunu ve aynı yıl bir Hizbullah yetkilisinin Batı Sahra bölgesine sınırı olan Cezayir'in Tinduf ilini ziyaret ettiğini söyledi.

Bakan Burita ayrıca son bir aydır Hizbullah'ın Polisario'ya silah desteği verdiğini iddia etti.

BAHREYN'DEN DESTEK

Bahreyn de Fas'ın İran ile ilişkilerini kesmesini güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin, Fas'ın İran ile ilişkilerini kesmesini güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

Al Halife, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fas her zaman bizim yanımızda yer aldığı gibi biz de gerekli görülen her zaman onun yanında yer alırız. Fas'ın, Lübnan Hizbullah'ı ile iş birliği yaparak ülkenin düşmanlarını desteklemesi sonucu İran ile ilişkilerini kesme kararını güçlü bir şekilde destekliyoruz."

SUUDİ ARABİSTAN DA KATILDI

Suudi Arabistan'ın, İran ile diplomatik ilişkilerini kesen Fas'ın yanında yer aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, ülkesinin İran ile diplomatik ilişkilerini kesen "kardeş ülke" Fas'a, güvenlik ve istikrarını güvence altına alacak her konuda destek verdiğini belirtti.

Yetkili, Suudi Arabistan'ın, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her konuda Fas'ın yanında yer aldığını vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" İran ile diplomatik ilişkileri kestiğini hatırlattı.

Fas Dışişleri Bakanlığı, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" bugün İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Nasır Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran'ın Rabat Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.

HİZBULLAH'DAN AÇIKLAMA

Lübnan'daki Hizbullah, Fas'ın "örgüt liderlerinin Polisario Cephesi'ne fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönündeki suçlamasını reddetti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın, İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararını "ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskısıyla" alarak bu tür asılsız suçlamalarda bulunduğu iddia edildi. 

Açıklamada, Fas Dışişleri Bakanlığı çürük deliller sunmakla itham edilerek, İran ile ilişkileri kesmek için ikna edici deliller araması gerektiği belirtildi. 

BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı. 

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