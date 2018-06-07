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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
07.06.2018 - 07:54, Son Güncelleme:

Yeni İspanyol kabinesinde erkekten çok kadın bakan var

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Yeni İspanyol kabinesinde erkekten çok kadın bakan var

Kabinede kilit konumlardaki üç kadın: Ekonomi Bakanı Nadia Calviño (solda), Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo ve Maliye Bakanı María Jesús Monteroİspanya'da Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez, kabinesindeki 17 bakanlığın 11'ini kadınlara vererek, Avrupa'da bu alandaki rekoru kırdı.

Kendini feminist olarak tanımlayan Sanchez, güvensizlik oyuyla devrilen eski Başbakan Mariano Rajoy'un erkek ağırlıklı kabinesinin tersine, kadın bakanlarla çalışmayı tercih etti.

Kadın bakanlara, savunma, ekonomi, maliye, ve eğitim gibi başlıca görevler verildi. Eski astronot Pedro Duque de Bilim Bakanı oldu.

Sanchez'in kapinesindeki partili çalışma arkadaşları ve siyaset dışından gelen uzman isimler İspanya'da "feminist kabine" diye tanımlandı.

Sanchez televizyonda yaptığı açıklamada kabinesinin "çağdaşlaştırıcı ve Avrupa yanlısı ilerici bir toplum vizyonunu benimseyen insanlardan" kurulduğunu söyledi.

Avrupa'dan "yeni memleketimiz" diye bahseden Sanchez yeni kabinesinin 8 Mart'ta İspanya'da ortaya çıkan değişimin yansıması olduğunu belirtti.

8 Mart'ta beş milyon kadın ücret eşitsizliği ve şiddeti protesto etmek için "feminist grev" yapmıştı. Sanchez bu grevin İspanyol toplumunda bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Pedro Sanchez kendisi dahil 18 kişiden oluşan kabinenin yüzde 61,1'i kadınlardan oluşuyor. Kabinesinin en az yarısı kadınlardan oluşan ülkelerse sadece Fransa, İsveç ve Kanada.

Havacılık mühendisi Duque, Avrupa Uzay Ajansı'nın astronot heyetine 1992 yılında seçildi ve 1998 yılında uzaya giden ilk İspanyol oldu.

Üç çocuğu olan Duque, Discovery Uzay Mekiği'nin 9 günlük seferinde uzman olarak yer aldı.

NASA'nın STS-95 misyonunda yer alan ekibe, 1999 yılında "evrenin barışçıl amaçlarla keşfinin mimarları" oldukları için Asturias Prensliği Ödülü verildi.

Duque 2003 yılında da Uluslararası Uzay Üssü'nün 10 günlük Cervantes misyonuna uçuş mühendisi olarak katıldı.

2011 yılından itibaren Avrupa Uzay Ajansı'nın Almanya'nın Münih kentindeki Uçuş Operasyonları Ofisi'nin başkanlığını üstlendi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın internet sitesine göre, 2015 yılında "astronotluk görevine ve uçuşlarına" geri döndü.

2011'den beri görev başında olan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, geçen hafta parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetmişti.

Sosyalist Parti lideri Sanchez, altı partinin desteğini alarak, yolsuzluk skandalına adı karışan Rajoy'u düşürmüştü.

Sosyalist Parti'nin 350 üyeli parlamentoda sadece 84 sandalyesi bulunuyor.

İspanya Anayasası'na göre gensoru ile hükümeti deviren parti hükümeti kuruyor.

63 yaşındaki Rajoy Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Hayatta kendini siyasete adamaktan başka yapılacak şeyler var" sözleriyle siyaseti bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

Rajoy, "Çok yoğun bir siyasi yaşamım oldu ve bence burada daha fazla durmanın bir anlamı yok" dedi.

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