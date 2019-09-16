‘Yeni ilhak mesajı ağır ihlaldir’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’nın bir kısmını ilhak edeceklerine dair açıklaması hakkında, “Bu utanç verici açıklama, Orta Doğu’da kalıcı barış umutlarını yok etme pahasına yaklaşan genel seçimlerde birkaç oy daha fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir” dedi. Mevlüt Çavuşoğlu, Netanyahu’nun Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile yasadışı yerleşimleri ilhak etme niyetine ilişkin açıklamalarını ele almak üzere Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı’nda konuştu. Suudi Arabistan Kralı Selman’a olağanüstü toplantı çağrısı yaptığı için teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, “Bu vesileyle (Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait) Abkayk petrol tesisine düzenlenen insansız hava aracı saldırısını güçlü şekilde kınadığımızı vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.

‘YASADIŞI HAREKET’

Netanyahu’nun Ürdün Vadisi, Ölü Deniz’in kuzeyi ve yasadışı yerleşimleri ilhak edeceğine dair açıklamalarını “uluslararası hukukun ağır şekilde ihlali ve yasadışı hareket” olarak değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Bu yeni oldubitti, İsrail’e ihlallerinde ve provokasyonlarında açık çek verenler için bir uyarı işareti olmalıdır. Bu, aynı zamanda, sözde Yüzyılın Anlaşması amacına giden yolda gözleri açmalıdır. Ümmetin tüm üyeleri sesli ve birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail’in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti. İsrail sözde ve eylemde birlik olmayışımızı yakından izliyor ve not ediyor, bizim bu zayıflığımıza oynuyor.

Daha ötesi, bazı üyelerimizin sessizliği 2017’den beri sözde Yüzyılın Anlaşması kisvesi altında yürütülen yasadışı eylemlere rıza gösterme olarak kabul ediliyor. Bu hayati toplantıdaki bakan temsili sayısı da İsrail tarafından bir başka zayıflık olarak yorumlanacaktır. Ancak uluslararası toplumun Netanyahu’nun açıklamasına bu kez güçlü şekilde tepki vermesi bize umut vermektedir. Birçok ülke ve teşkilat böyle bir hareketin hükümsüz olacağını vurgulamıştır. Bu olumludur ama yeterli değildir. İsrail, uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdüremeyeceğini ve Filistinlilerin inkâr edilemez haklarını gasp edemeyeceğini anlamalıdır. Bu mesaj ancak uluslararası toplum Filistin’e hukuki, diplomatik ve ekonomik destek vermek için anlamlı bir eyleme geçerse ve İsrail’in sahada gerçeklik oluşturmasına karşı çıkmasıyla etkili olabilir.”

ÇAVUŞOĞLU YUNAN BASININA KONUŞTU

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum yönetiminde de yayınlanan Yunan gazetesi Kathimerine’ye konuştu. Rum lideri Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü için kimi yerde konfederasyon, kimi yerde gevşek federasyondan bahsettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Türkiye’nin Rum yönetimini tanımasını istiyor, ama olmayacak. Üstelik Türkiye’nin sondajlara son vermesini istiyor, bu tuzağa da düşmeyeceğiz” dedi. Türkiye ile KKTC Cumhurbaşkanı arasında sorun olduğunu iddia eden Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides için “Nikos iyi çocuk, sempatim de var, ama sınırını da bilsin” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu açılışı sonrasında garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla 5’li gayri resmi bir toplantı hedeflediklerini kaydetti. Anastasiadis, Türkiye’nin Rumlarla deniz sınırı belirlemesi karşılığında sondaj gelirinin yüzde 30’unu Kıbrıslı Türklere vermeyi teklif etmişti. (Ömer BİLGE/LEFKOŞA-Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)