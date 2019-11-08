Yeni HIV türü keşfedildi
Bilim insanları 2000 yılından beri ilk kez HIV virüsünün yeni bir türünü keşfetti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde üç kişiye bulaştığı tespit edilen virüsün, 1981’de başlayan salgınla 32 milyon kişiyi öldüren virüsle aynı familyadan olduğu belirtildi. Bilim insanları yeni keşifle birlikte virüsün hâlâ evrim aşamasında olduğunu, bunu anlamanın ise gelecekte hastalık için aşı geliştirme konusunda kilit rol oynayacağını söyledi.
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