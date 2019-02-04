Yeni gösteri çağrısı
Siyasi krizin sürdüğü Venezuela’da önceki gün yapılan protestoların ardından muhalif lider Juan Guaido 12 Şubat için geniş katılımlı gösteri çağrısı yaptı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da destekçilerini 10-15 Şubat arasında düzenlenecek askeri tatbikata davet etti.
Petrol zengini Venezuela’nın başkenti Caracas’ta önceki gün muhalefet ve iktidarın düzenlediği geniş katılımlı mitinglerin ardından, ülkedeki gerilim derinleşerek sürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümet yanlılarının ağırlıkta olduğu “Ulusal Kurucu Meclis” için yeni seçimlerin yapılacağını duyururken, muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 12 Şubat’ta destekçilerini meydanlara çağırdı.
‘ELN’Yİ ÜLKEDEN ÇIKARIN’
ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, destekçilerinden her yıl 12 Şubat’ta kutlanan “Gençlik Günü”nde yeniden sokağa çıkmalarını ve Devlet Başkanı Maduro karşıtı protestolar düzenlemelerini istedi. ABD’nin yapılacağını açıkladığı insani yardıma da değinen Guaido, ülkeye Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi’ndeki bir adadan insani yardım getirileceğini belirtti. Juan Guaido, hükümetin varlığını kabul etmediği Kolombiyalı silahlı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) militanlarını ülke topraklarından çıkarması için orduya çağrıda bulundu.
‘TATBİKAT YAPACAĞIZ’
Bununla beraber Devlet Başkanı Maduro da, “10-15 Şubat’ta, Simon Bolivar’ın Angostura Konuşmasının 200’üncü yıl dönümünde sizleri düzenleyeceğimiz askeri tatbikata davet ediyorum. Eğer barış istiyorsan, onu korumaya hazır olmalısın. Venezuela’nın kuruluşundan bu yana, 200 yıldır hiç görülmemiş büyüklükte bir askeri tatbikat yapacağız” dedi. Nicolas Maduro, nisan ortalarına kadar 2 milyon Bolivarcı Milis sayısına ulaşılacağını ifade etti.
‘ABD’NİN ASKERİ MÜDAHALESİNİ BEKLİYORUZ’
Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero, ABD’nin ülkesine askeri müdahalesinin an meselesi olduğunu belirterek, “ABD muhtemelen Vietnam’dakine benzer bir durumla karşılaşacak” dedi. Valero, “ABD’nin demokrasiyi yok etmek için ülkeme askeri müdahalede bulunmasını bekliyoruz. Ama halkımız dış güçler tarafından yapılacak bir müdahaleye elbette direnecektir. Kolombiya’da 8 askeri üsleri var. Kolombiya üzerinden müdahaleyi deneyecekler” diye konuştu. ABD lideri Trump da, CBS mülakatında, Venezuela’ya asker göndermenin seçenekler arasında olduğu görüşünü yineledi. Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun birkaç ay önce kendisiyle görüşmek istediğini ancak bu talebi kabul etmediğini de söyledi.
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