'Gerçekçi' eş başkanların hedefi ‘Yeni Sol’

İKİ eş başkan da partinin ‘Realos’ denilen ılımlı gerçekçiler kanadından. Yeşiller, şimdiye kadar biri gerçekçiler diğeri sol köktenciler (Fundi) kanadından iki eş başkan seçiyordu. Bu gelenek ilk kez bozuldu ve iki eş başkan da gerçekçiler kanadından seçildi. Schleswig-Holstein Eyaleti Çevre Bakanı Robert Habeck oyların yüzde 83.3’ünü alırken, Annalena Baerbock ise yüzde 34.78 oy alan sol kanadın temsilcisi Anja Piel’i yüzde 64.45 oyla geride bıraktı.

HEDEF, SPD SEÇMENİ

Cem Özdemir’in yerine seçilen Robert Habeck, felsefeci, yazar ve 4 çocuk babası. Tecrübeli bir politikacı olan Habeck, aynı zamanda Schleswig Holstein Çevre Bakanı. Annalena Baerbock ise 37 yaşında uluslararası hukukçu, 2 çocuk annesi ve iklim değişikliği uzmanı. İki eş başkan, Yeşiller seçmeninin dışına çıkacakları, Yeşiller’i başka yeni seçmenlere açacakları mesajı verdi. Yeni eş başkanların hedefi, SPD ve FDP seçmenleri. Özellikle SPD’yi zorlamak istiyorlar. Baerbock, “Bu ülkenin en büyük ayıbı gizli yoksulluk” derken, aynı zamanda iklim değişikliği konusunda radikal bir siyaset izleyeceğini söyledi. Robert Habeck ise sermayeyi daha fazla vergilendireceklerini vurguladı.





‘NEFES KESEN BİR ÖYKÜ’

10 yıldır Yeşiller Eş Başkanı olan Cem Özdemir, seçimlerden sonra partisini Angela Merkel başbakanlığında hükümete taşımak istedi. 10 yıl eş başkanlıktan sonra yeniden aday olmayacağını erken açıkladı. Yeşiller hükümete giremeyince, Cem Özdemir’in eli boş kaldı. Parti Grup Başkanlığı için yeterli destek göremedi ve adaylıktan vazgeçti. Şimdi Federal Meclis’te Ulaştırma ve Dijital Altyapı Komisyon Başkanı seçilmesi bekleniyor. Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, eş başkanlığa vedan eden Cem Özdemir için “Nefes kesen bir öykü” dedi.