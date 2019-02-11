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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP (Temsili)
11.02.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Doğum sırasında kaptı, vücudunu yemeye başladı

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Doğum sırasında kaptı, vücudunu yemeye başladı

Hindistan'ın Bengaluru kentinde dünyaya gelen 25 günlük bebekte et yiyen bakteri olarak da bilinen Necrotising Fasciitis tespit edildi.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde adının Rekha olduğu açıklanan bebeği bedeninde henüz beş günlükken ürün dolu yüzeysel kabartılar deri dokusunda hasar görüldü. Doktorların antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen kabartılar sebebiyle bebeğin sağlık durumu günden güne daha kötüye gitti.

Bakteri bebeğin kan dolaşım sistemine sızdı ve yüksek ateş, solunum ve yetersiz beslenme sorunlarını beraberinde getirdi. Bebeğe bir türlü doğru teşhis konamaması ölüm riski doğurdu.

Ailenin yakın bir dostu, Bengaluru kentindeki çocuk hastalıkları doktorlarına ulaştı. Ekonomik durumu iyi olmayan aileye masraflar için yardım edildi.

Burada yapılan tetkikler sonucunda bebekte doğum sırasında kaptığı et yiyen bakteri olduğu anlaşıldı. Antibiyotik tedavisine başlanan bebeğin sağlık durumunun düzeldiği bildirildi.

Son derece tehlikeli bir tür olan Metisilin Dirençli Stafilokok Aureus MRSA bakterisi ölüme sebep olabiliyor.

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