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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerYeni Alman Dışişleri Bakanı kimdir: Sözünü sakınmayan bakan
Dünya Yeni Alman Dışişleri Bakanı kimdir: Sözünü sakınmayan bakan
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Sıradaki Haber:Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti

Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
10.03.2018 - 01:40, Son Güncelleme:

Yeni Alman Dışişleri Bakanı kimdir: Sözünü sakınmayan bakan

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Yeni Alman Dışişleri Bakanı kimdir: Sözünü sakınmayan bakan

Almanya’da Angela Merkel başbakanlığında kurulan yeni CDU/SPD hükümetinin bakanları açıklandı. Türkiye için önemli olan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak Heiko Maas, daha önce Ankara’ya yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. Maas, Almanya’daki Türkleri ise yakından tanıyan bir siyasetçi.

HALEN Almanya Adalet Bakanı olan Heiko Maas, 14 Mart’ta Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den koltuğu devralacak. Maas, 2013 yılında Sigmar Gabriel tarafından eyaletten alınıp federal hükümete getirilmişti. Maas, Gabriel ile iyi anlaşsa da ikisi birbirlerinden çok farklı iki politikacı.

IRKÇILARA KAFA TUTTU

1966 Saarlouis doğumlu Heiko Maas bir asker çocuğu. Babası asker, annesi terzi. Maas bir triatlon atleti. Çok disiplinli ve sözünü sakınmayan biri. ABD Başkanı Donald Trump için “Dünyada ABD karşıtlığını en çok teşvik eden Başkan Trump’ın kendisi” demişti. Maas, Adalet Bakanı olarak, İslam ve yabancı düşmanı Pegida hareketi ile aşırı sağcı AfD partisine karşı sert çıkışlarıyla da tanındı. Türklere “deve çobanı” diyen AfD’li politikacı Andre Poggenburg’a “Yabancıları dışlayan, ırkçılıkla suçlanmaya hazır olmalı” diye tepki gösterdi.

TÜRKLERE YAKIN

2015’te Paris’teki terör saldırısının İslam’a mâl edilmesi tehlikesine karşı, Berlin’deki Şehitlik Camii’ni ziyaret eden Heiko Maas, “Hiçbir din, hiçbir tanrı böyle bir saldırıyı kabul etmez. Biz birbirimizle daha fazla konuşmalıyız. Korku ve endişeleri bertaraf etmenin en iyi yolu insanların birbirini tanıması ve konuşmasından geçer” dedi.

Adalet Bakanı olarak kendisiyle yaptığım söyleşide, gençliğinde Ford fabrikasında üretim bölümünde çalışırken, Türk işçileri yakından tanıdığını, Türklerle birlikte futbol oynadığını ve takım arkadaşları olduğunu anlattı. “Ama bir Türk gazetesine ilk demecim bu” dedi.
Geçen yıl anayasa referandumunda Türkiye’den siyasetçilere Almanya’da konuşma yasağı ve gazeteci Deniz Yücel’in tutuklanması olayları üzerine Adalet Bakanı Heiko Maas, Türkiye’ye karşı bazı sert çıkışlarda bulundu.
Heiko Maas’la dünyanın açık sözlü bir Alman bakana hazır olması, Maas’ın da daha diplomatik bir dile alışması gerekiyor.

SEVGİLİSİ OYUNCU

2016 yılında iki oğlunun annesi, 15 yıllık eşinden ayrılması ve oyuncu Natalia Wörner ile birliktelik yaşamaya başlaması Maas’ın hayatındaki önemli eşiklerden biri. Natalia Wörner’i Alman kamuoyu “Diplomatin” (Diplomat) adlı diziden tanıyor. Dünyada kriz bölgelerine özel elçi olarak gönderilen ve krizleri çözen Karla Lorenz adlı büyükelçi rolünü oynayan Natalia Wörner, bu rolüne hazırlanmak için dönemin Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier’e bazı dış gezilerinde eşlik etti.

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