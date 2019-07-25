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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni Alman Bakan orduya para istedi

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Yeni Alman Bakan orduya para istedi

MECLİSİN tatilde olduğu Almanya’da yeni Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in yemin töreni için dün özel oturum düzenlendi.

709 milletvekili oturuma katılmak için tatilini yarıda keserek Berlin’e gelmek zorunda kaldı. Muhalefet partileri Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) masraflı özel oturuma gerek olmadığını, yemin töreninin eylül ayı başında meclisin açılmasıyla yapılabileceğini savundu.

Yemin töreninden sonra çalışma planını açıklayan Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, orduya şimdikinden daha fazla bütçe ayrılmasını istedi. Kramp Karrenbauer, mevcut bütçenin yetersiz olduğunu iddia ederek savunma harcamalarının Almanya’nın ekonomik gücüne göre düzenlenmesini, 2024 yılına kadar gayri safi milli hasılanın yüzde 1.5’ine çıkarılmasını ve ardından devamlı yükselmesini istedi. Bakan şöyle devam etti: “Almanya’da iyi ve güven içinde yaşayabilmemiz için vazifesini yerine getirecek orduya ihtiyacımız var.” 

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