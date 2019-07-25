Yeni Alman Bakan orduya para istedi
MECLİSİN tatilde olduğu Almanya’da yeni Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in yemin töreni için dün özel oturum düzenlendi.
709 milletvekili oturuma katılmak için tatilini yarıda keserek Berlin’e gelmek zorunda kaldı. Muhalefet partileri Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) masraflı özel oturuma gerek olmadığını, yemin töreninin eylül ayı başında meclisin açılmasıyla yapılabileceğini savundu.
Yemin töreninden sonra çalışma planını açıklayan Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, orduya şimdikinden daha fazla bütçe ayrılmasını istedi. Kramp Karrenbauer, mevcut bütçenin yetersiz olduğunu iddia ederek savunma harcamalarının Almanya’nın ekonomik gücüne göre düzenlenmesini, 2024 yılına kadar gayri safi milli hasılanın yüzde 1.5’ine çıkarılmasını ve ardından devamlı yükselmesini istedi. Bakan şöyle devam etti: “Almanya’da iyi ve güven içinde yaşayabilmemiz için vazifesini yerine getirecek orduya ihtiyacımız var.”
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