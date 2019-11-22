Yeni adım... O belgeleri istedi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.11.2019 - 00:59, Son Güncelleme:

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ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Kongrede yapılan kamuya açık oturumların beşinci gününde, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Fiona Hill ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilisi David Holmes ifade verdi. Öte yandan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham, bir mektup göndererek, Biden, oğlu Hunter Biden ve diğer Barack Obama yönetimi yetkililerinin Ukrayna ile ilişkilerine ilgili belgeleri talep etti.

Trump'a yönelik, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı bir telefon görüşmesinde, Demokratlar'ın 2020 aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması konusunda baskı yaptığı" iddiasıyla açılan azil soruşturmasındaki kamuya açık oturumlarda beşinci gün geride kaldı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff başkanlığında yapılan oturumda, Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Hill ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilisi Holmes ifade verdi. Hill ifadesinde, "ABD'nin, Rusya tehdidiyle savaşan Ukrayna'ya desteği siyasileştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyetçiler'in sıklıkla Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği tezini savunduğuna işaret eden Hill, "Ben böyle bir tezi kabul etmiyorum." diye konuştu.

HOLMES, GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Holmes ise ifadesinde, Trump ile 26 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesi esnasında ABD'nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland'ın yanında olduğunu belirterek, konuşmaya ilişkin detayları anlattı.  Trump'ın telefonda gayet yüksek sesle konuştuğunu ve bu nedenle de konuşulanları net bir şekilde duyduğunu savunan Holmes, Trump'ın Sondland'a "Zelenskiy seni seviyor. Bu nedenle de soruşturmayı açacak mı?" dediğini, Sondland'ın ise "Evet bunu yapacaktır." yanıtı verdiğini aktardı. Telefon görüşmesinin ardından Sondland'a, Trump'ın bahsettiği soruşturmanın ne ile ilgili olduğunu sorduğunu belirten Holmes, Sondland'ın bunun Bidenlar'a yönelik olacağını söylediğini kaydetti.

Holmes, "ABD'nin Ukrayna politikası, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin desteklediği siyasi ajandanın gölgesinde kaldı." yorumunda bulundu.

TRUMP'TAN HOLMES'A YANIT

Trump ise Holmes'un ifadelerine Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile tepki göstererek, "Tüm hayatımda telefon görüşmesi yapan insanları izledim. İşitme duyum da hep iyi olmuştur. Ama hiçbir zaman hoparlörde olmadığı müddetçe karşıdaki insanın ne dediğini tam olarak anlayamadım." ifadelerini kullandı.

GRAHAM BELGELERİ İSTEDİ

Öte yandan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup göndererek, ülkenin eski Başkan Yardımcısı ve 2020 Demokrat aday adayı Joe Biden, oğlu Hunter Biden ve diğer Barack Obama yönetimi yetkililerinin Ukrayna ile ilişkilerine ilgili belgeleri talep etti.

ABD'de Başkan Trump'ın,"Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde, Demokratlar'ın 2020 aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması konusunda baskı yaptığı" iddiasıyla açılan azil soruşturması sürerken, Cumhuriyetçiler'den yeni bir adım geldi.

Senato Adalet Komitesi Başkanı Lindsey Graham, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, oğlu Hunter Biden ve diğer Barack Obama yönetimi yetkililerinin dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptıkları anlaşmalarla ilgili belgeleri istedi.

Graham'in talep ettiği belgeler arasında, Biden'ın Poroşenko ile 11,18,19 Şubat ve 22 Mart 2016'da yaptığı ve Biden'ın Burisma adlı enerji şirketiyle ilgili soruşturmaya ilişkin konuştuğu iddia edilen telefon görüşmelerinin ve Hunter Biden'ın iş ortağı Devon Archer ile dönemin Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 2 Mart 2016'da gerçekleştirdiği toplantının kayıtları bulunuyor.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti. ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.
Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ancak Trump'ın, telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması ilgi çekmişti. Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu. Temsilciler Meclisi, geçen aydaki oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirilmişti.

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