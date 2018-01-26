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    Yeneroğlu: Sessiz kalmak, cesaretlendirir

    AA
    26.01.2018 - 15:46 | Son Güncelleme:

    AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Almanya’da federal hükümetin, PKK’nın, Türkiye kökenli Müslümanlara düzenledikleri saldırılar konusunda sessiz kaldığını söyledi.

    YAPTIĞI yazılı açıklamayla Alman hükümetine çağrıda bulunan Yeneroğlu, şunları söyledi: “Federal hükümet, Almanya’daki Türkiye kökenli Müslümanların ve onların kuruluşlarının güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Ne var ki terör örgütü PKK’nın şiddetine karşı sessiz kalınmaktadır. Bu ateşle oynanan tehlikeli bir oyundur. Aynı şekilde tehlikeli olan bir diğer husus ise Alman siyasilerin, PKK sempatizanlarının Türkiye kökenli Müslümanlara ve onların kuruluşlarına yönelik gerçekleştirdikleri saldırılara karşı sergiledikleri kolektif sessizliktir. Halbuki bu tutumun PKK’lıları cesaretlendireceği ve daha fazla şiddete sevk edeceği ortadadır. Almanya’da kısa süre önce camilere ve Türkiye kökenli vatandaşlara saldırılar gerçekleştirildi, havaalanlarında masum insanlar şiddete maruz kaldı. Ne hikmetse şu ana kadar bu eylemlere karşı herhangi bir kınama duyamadık. Ancak çok iyi bilinmelidir ki, bu sessizlik failleri cesaretlendirecek ve yeni şiddet eylemlerine yöneltecektir.”

    SESSİZ KALMALARI ŞAŞIRTICI
    “Almanya sokaklarının yabancıların çatışmalarına sahne olmasını istemediğini söyleyip duran siyasilerin, PKK şiddetine gelince toplu şekilde sessiz kalmaları tuhaf bir durumdur. Yine NATO üyesi Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı vermiş olduğu mücadeleyi her fırsatta kınayan Alman siyasetçilerin, sivillere yönelik korkak saldırılarıyla kadınların, çocukların, masum insanların hayatına kıyan terör örgütüne karşı sessiz kalmaları da aynı şekilde şaşırtıcıdır.”

    GÖRMEZDEN GELİNİYOR
    Yeneroğlu, Alman medyasının, iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Dairesi raporlarının aksine terör örgütü PKK’nın propagandasını tehlikesiz ve önemsizmiş gibi göstermeye çalışmasını hayretle izlediğini belirterek, bu örgüt yandaşlarının kamuya açık alanlarda yaptıkları saldırıların, izinsiz gösterilerinin, provokasyonlarının ya da yasaklı PKK sembollerinin gösterilmesiyle yasaların ihlal edilmesinin Alman medyası tarafından mümkün olduğunca görmezden gelindiğine işaret etti.
    Almanya’da ibadethanelere yapılan saldırıların en ufak bir habere dahi konu edilmemesinin izah edilebilir bir durum olmadığını kaydeden Yeneroğlu, “Medyanın PKK şiddetini görmezden gelme tavrı nihayetinde faillerin yaptıklarını yanlarına kar olarak görmelerini sağlayacaktır” dedi.

    Etiketler: Mustafa Yeneroğlu , Alman Hükümeti , avrupadan haberler
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