Yeneroğlu: Sanki sürpriz değilmiş gibi

AVRUPA Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, PKK yandaşlarının Federal Basın Merkezini basarak örgüt lehine propaganda yapmasına ilişkin açıklama yaptı. Bu baskının, organize bir provokasyon olduğunu belirten Yeneroğlu, şöyle konuştu:

“Çünkü Federal Basın Merkezine normal şartlarda basın kartı olmadan girmek mümkün değil. Başta Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert olmak üzere, Alman hükümeti temsilcilerinin hiç oralı olmaması, kayıtsız kalması ve ‘Dinle, gör bakalım bunlar ne yapacak?’ şeklindeki yaklaşımlarının, aslında bunu çok da büyük bir sürpriz olarak karşılaşmadıkları yönünde bir kanaat uyandırıyor. Bu da Alman hükümetinin, PKK terör örgütü konusunda söylemden öteye geçmeyen uygulamalarını teyit ediyor.”

‘PYD, PKK’NIN ŞUBESİ’

“Terör örgütü PYD, istihbarat raporlarında ‘PKK’nın şubesi’ olarak kabul ediliyon. Buna rağmen PYD’nin Berlin’de ofisi var ve resmi bir dernek olarak faaliyet gösteriyor. PYD, Türkiye’yi terör eylemleriyle, intihar eylemleriyle devamlı tehdit eden bir örgüt. Almanya’nın bu konuda bir NATO müttefikine yakışır şekilde pozisyon almasını bekliyoruz.”

BASIN MERKEZİ: ZOR KULLANDILAR

Federal Basın Merkezi ise, terör örgütü PKK/PYD lehine slogan atan grubun salona yan kapıdan ve kimlik kontrolü yapanlara şiddet uygulayarak girdiklerini açıkladı. Eylemcilerin polis gelmeden binayı terk ettiği ve bu yüzden kimlik tespitinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, o kapının şu anda girişlere kapatıldığı, grup hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Başbakan, bakanlar ve hükümet sözcülerinin basın toplantıları düzenlediği binaya eylemcilerin girmesi, binadaki güvenlik açığını da gündeme getirdi. Pazartesi günkü olay üzerine girişte kontroller artırıldı.