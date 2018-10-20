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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.10.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

Yemenli aktivist Tevekkül Karman'dan Suudi Arabistan iddiası

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Yemenli aktivist Tevekkül Karman'dan Suudi Arabistan iddiası

Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül Karman, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğünü itiraf etmesinin ardından attığı adımları, "gelecekte skandalsız suikastlar yapma çalışması" olarak yorumladı.

Karman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ile Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani’nin Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından görevden alınmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Kral Selman'ın görevden almalarını şu şekilde anlayabiliriz: Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ile Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastını Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın talimatları doğrultusunda skandalsız bir şekilde yönetmede başarısız olduğu için görevden alındı."

Karman, paylaşımına şöyle devam etti:

"Kral Selman, gelecekte suikastların skandal yaratmadan işlenmesi için Veliaht Prens Bin Selman'ı da istihbaratı yeniden yapılandırmakla görevlendirdi."

Kahtani’nin geçen yıl Twitter adresinden "Benim talimat almadan kafama göre davrandığımı mı sanıyorsunuz? Ben Kral Selman ile Veliaht Prens bin Selman’ın sadık bir memuru ve uygulayıcısıyım." şeklinde yaptığı paylaşıma dikkati çeken Karman, "Sen sadece emir kulundan ibaretsin" yorumunda bulundu.

"Suudi Arabistan halkının Kral Selman ile Veliaht Prens'in yalan söylediğini bildiğine, aynı zamanda devleti mafya ve çete üslubuyla yönettiklerinin de farkında olduğuna" işaret eden Karman, şunları kaydetti:

"Beni dinle ey Selman, sen adaleti ve ülkeni önemsiyorsan oğlunu görevden almalı ve mahkemeye sevk etmelisin, onun yerine emrini uygulayanları feda etmemelisin. Cemal Kaşıkçı'yı öldürme kararı alan ve talimatı veren kendisidir. Oğlun için başkalarını feda ettiğin sürece ülkede sana itaat eden kimse kalmayacaktır."

Olayın bir arbededen ibaret olduğunu dünyaya inandıramayacaklarını iddia eden Karman, "Eğer planlanmamış bir arbedeyse, konsoloslukta bulunmayan Asiri ve Kahtani'yi neden görevden aldınız?" ifadelerini kullandı.

Karman, bir başka paylaşımında da şunları belirtti:

"Cemal Kaşıkçı'yı öldürenler, her gün aynı şekilde ülkemdeki insanları aynı barbarlıkla öldürüyor ve aynı saçmalıklarla da inkar ediyor. Suçlu cezasız kalırsa yarın beni ve diğer muhalifleri de aynı yöntemlerle öldürmeye devam edecek. Bu nedenle Cemal Kaşıkçı olayını çok önemsiyorum."

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