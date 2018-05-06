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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.05.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Yemen'den BAE'nin Sokotra Adası'na asker çıkarmasına yanıt

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Yemen'den BAE'nin Sokotra Adası'na asker çıkarmasına yanıt

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinin Sokotra Adası'ndaki tahakkümünün "gerekçesiz" olduğunu belirtti.

Yemen hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE ile Yemen arasındaki anlaşmazlığın temelini, ulusal egemenlikle birlikte bunun kim tarafından uygulanacağı ve son dönemlerde sağlam bir ortak koordinasyonun bulunmamasının oluşturduğu ifade edildi.

Başbakan Ahmed bin Dağr'ın Sokotra Adası'na düzenlediği ziyaretin üçüncü gününde iki zırhlı araç ve 50'den fazla asker taşıyan BAE'ye ait ilk askeri uçağın adaya geldiğini ve bunu yine asker, zırhlı araç ve tanklar taşıyan 2 uçağın takip ettiği kaydedilen açıklamada, bu askeri konuşlanmanın bölgede endişeye, içeride ve dışarıda soru işaretlerine yol açtığı aktarıldı.

BAE'nin bu askeri eylemlerinin "gerekçesiz" olarak nitelendirildiği açıklamada, BAE'nin üç yılıdır sivil anlamda adada bulunduğunu, adanın limanı
ile havalimanını kontrol altına almayı gerektirecek askeri veya siyasi yeni bir durumun bulunmadığı vurgulandı.

"BAE İLE ANLAŞMAZLIĞIN TEMELİNDE EGEMENLİK YATIYOR"

Açıklamada, "Havalimanı ve limanda konuşlanılmasının ardından adadaki durum, BAE ve meşruiyet arasındaki anlaşmazlığın bir yansımasıdır. Bu anlaşmazlığın temelinde egemenlik, bunu kimin uygulayacağı ve son dönemlerde kaybedilen ortak koordinasyon eksikliği yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Hükümetin, BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na konuşlanmasının ardından sorunu çözüme kavuşturmak için adaya gelen Suudi Arabistan heyetini son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği belirtilen açıklamada, koalisyon tarafları arasında işbirliğinin önemine vurgu yapılarak, havalimanı ve limanları ele geçirmenin işbirliği anlayışının kapsamına girmediği kaydedildi.
Başbakan Bin Dağr'ın Suudi Arabistan heyeti ile BAE temsilcisine, hükümetinin koalisyonu güçlendirecek sağlam kardeşlik ilişkilerini korumaya hazır olduğunu ilettiği ifade edilen açıklamada, Başbakanın BAE ile Suudi Arabistan'ı Sokotra Adası'nda olanları değerlendirmeye çağırdığı belirtildi.
Hükümetin ilk kez Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Abu Dabi tarafından desteklenen eski Aden Valisi Aydarus ez-Zubeydi'yi görevinden almasının ardından BAE ile aralarında yaşanan anlaşmazlığın boyutlarını ortaya koyan bir açıklama yaptığı belirtiliyor.

BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI

BAE'ye bağlı onlarca asker, Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin dün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'nin, Sokotra Adası'na son olarak beşinci askeri uçağı gönderdiği duyurulmuştu.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de Sokotra Adası'na gönderilmişti.

Askerlerin Sokotra'da konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bakanlardan oluşan heyetin adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.
Nisan 2016'da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası'na ikinci kez gelen Başbakan Bin Dağr'ın bu ziyaretle, meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek istediği ifade edilmişti.

Aktivistler, geçen mart ayında, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde rapor sunmuştu.

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