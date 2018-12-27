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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.12.2018 - 07:06, Son Güncelleme:

'Yemen'deki katliamda Amerika'nın parmak izleri var'

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'Yemen'deki katliamda Amerika'nın parmak izleri var'

New York Times, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iddialarının aksine, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının kayıtlarına erişimi olduğunu yazdı.

Amerikan New York Times gazetesi, ABD'nin Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının kayıtlarına erişimi olduğunu ve Suudilerin ABD'nin doğru hedef konusunda verdiği tavsiyeleri görmezden geldiğini yazdı.

NYT'nin, 10 eski ve hala görevde olan ABD'li yetkiliye dayanarak, "Suudilere silah satışı, Yemen'deki katliamda Amerikan parmak izlerini bıraktı" başlıklı özel haber yayımladı.

Haberde, "4 bin 600’den fazla sivilin ölmesine yol açan hatalı hava saldırılarının yaşandığı Yemen’deki tüm hava savaşında Amerika'nın parmak izleri var.” ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığının Yemen'deki iç savaş kapsamında düğünlere, camilere ve cenaze törenlerine yapılan hava saldırılarında Amerikan yapımı bombaların kullanıldığına dair bilgileri olmadığını öne sürdüğüne işaret edilen haberde, "Ancak eski bir üst düzey Dışişleri yetkilisi, ABD'nin Yemen'deki iç savaşın ilk günlerinden bu yana buradaki her hava saldırısı hakkındaki kayda erişimi olduğunu söyledi." ifadesine yer verildi.

Haberde, ABD'nin Suudilere sivillerin nasıl korunacağına dair tavsiye verme çabalarının da başarısız olduğu ve Suudilerin ABD'nin yanlış hava saldırılarını araştırmaya yönelik girişimini de örtbas ettiği ve birçok saldırılmaması gereken yerlerin listesini görmezden geldiği vurgulandı.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen eski Dışişleri yetkilisi Tom Malinowski, "En sonunda Suudilerin bizi dinlemeye istekli olmadıkları sonucuna vardık. Suudilere vurmamaları gereken hedeflerin kesin koordinatları verildi ama onlar vurmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Haberde, tüm bunlara rağmen Amerikan ordusunun Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına yakıt, eğitim ve mühimmat vermeye devam ettiğine işaret edildi.

KASIM AYI EN ÇOK KAYBIN VERİLDİĞİ AY

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından, Yemen'deki iç savaşa ABD desteğinin yeniden mercek altına alındığının vurgulandığı haberde, bu olayın üzerine ABD'nin Yemen'deki Suudi savaş uçaklarına yakıt desteğini durdurduğunu ve Suudi Arabistan'a tüm desteğin durdurulması için ABD Senatosunda adımlar atıldığı anımsatıldı.

Öte yandan tüm bu gelişmelere rağmen, 2016'nın ocak ayından bu yana bölgede gözlem yapan Silahlı Çatışma Konumu ve Olayları Veri Projesi adlı grubun kasım ayının en çok can kaybının yaşandığını ortaya koyduğu vurgulandı.

Grubun raporuna göre, 80'i hava saldırılarında hayatını kaybeden siviller olmak üzere 3 bin 58 kişinin iç savaşta hayatını kaybettiği vurgulandı.

"YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ SUUDİLER İÇİN STRATEJİK BİR FELAKET"

Haberde görüşlerine yer verilen Georgetown Üniversitesinden Prof. Daniel L. Byman, "Yemen'deki iç savaş Suudiler için stratejik bir felaket oldu. Yapılan hava saldırılarında Husilerin yenildiğine dair bir belirti yok. ABD, gücünü Yemen'de barış ve istikrarın desteklenmesi için kullanmalı. ABD müttefiklerini kendilerinden korumalıdır." yorumunda bulundu.

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