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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.11.2018 - 14:02, Son Güncelleme:

Yemen'deki iç savaşın sembol ismi olan 'Emel' yaşamını yitirdi

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Yemen'deki iç savaşın sembol ismi olan 'Emel' yaşamını yitirdi

İç savaşın sürdüğü Yemen'de, açlığa bağlı sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede zayıf düşmüş fotoğrafı yayılan 7 yaşındaki Emel Hüseyin hayatını kaybetti.

New York Times gazetesinde geçen hafta fotoğrafı yayımlandıktan sonra sosyal medyada gündem olan ve yardım çağrıları yapılan Emel'in bedeni, savaşın acı yükünü daha fazla taşıyamadı.

Emel'in ailesi dün küçük kızın ülkenin kuzey kesimindeki bir sığınmacı kampında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

New York Times'a konuşan anne Meryem, kızını kaybettiğini belirterek, "Kalbim parçalandı. Emel, daima gülümserdi" ifadelerini kullandı. Meryem, Emel'i kaybettikten sonra diğer çocukları için de endişelendiğini dile getirdi.

Gazetenin geçen hafta Yemen'in kuzeyindeki bir hastanede çok zayıf düşmüş bir şekilde yattığı fotoğrafını yayınlaması üzerine, fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, Emel için yardım çağrılarında bulunulmuştu.

400 BİN ÇOCUK AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Yemen'de 4 yıldır devam eden iç savaş ülkeyi insani bir krizin eşiğine getirmiş durumda. Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre Yemen'de 2,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşarken, bu çocuklardan 5 yaşın altındaki 400 bini ise acilen yardım edilmezse ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

YEMEN DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇLIK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, 16 Ekim'de BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yemen'in dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Verhoosel, ülkede yaklaşık 18 milyon insanın bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığını, 8 milyon kişinin de kıtlığın eşiğine geldiğini ifade etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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