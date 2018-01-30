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    Yemen'de intihar saldısı: 15 asker öldü

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:

    Yemen'in Şebve vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 15 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyinde yer alan Şebve'de güvenlik kontrol noktasına terör örgütü El-Kaide tarafından düzenlendiği tahmin edilen intihar saldırısında Şebveniye Seçkinler Güçleri'nden çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

    Kentteki Atak Devlet Hastanesi yetkilileri ise saldırı sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Şebveniye Seçkinler Güçleri'nden 15 kişiye ait cesedin hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

    Şebveniye Seçkinler Güçleri, El-Kaide'nin etkin olduğu Şebve vilayeti beldelerinde konuşlanmıştı.  Hadramevt sakinlerinin katılımıyla 2015'te kurulan ve BAE tarafından desteklenen bu birlikler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kamplarında eğitim almıştı.

    Etiketler: son dakika , haberler , YEMEN , HABER , SON HABE
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