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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriYemen'de hükümet güçleri ile BAE destekli güçler arasında çatışma
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Dünya
AA
20.06.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Yemen'de hükümet güçleri ile BAE destekli güçler arasında çatışma

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Yemen'de hükümet güçleri ile BAE destekli güçler arasında çatışma

Yemen'in doğusundaki Şebva ilinde hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen güçler arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü.

İsmini vermek istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE tarafından desteklenen  Hizam Emni güçlerinin birkaç saat önce Şebva ilinin merkezi Atak kentinde hükümete ait tesisleri ele geçirmeye çalıştığını, bunun üzerine hükümet güçleri ile arasında çatışma çıktığını söyledi.     

Çatışmaların aralıklarla devam ettiğini belirten kaynak, çatışma sırasında hükümet güçlerinden 3 kişinin öldüğünü, Hizam Emni güçlerinden de yaralananların olduğunu aktardı.     

Kaynak, ildeki yerel yöneticilerin gerginliği sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Başbakan Muin Abdulmelik ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.     

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