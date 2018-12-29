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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.12.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Yemen'de Hudeyde-Sana yoluyla ilgili ön anlaşma sağlandı

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Yemen'de Hudeyde-Sana yoluyla ilgili ön anlaşma sağlandı

Yemen'in başkenti Sana ile Hudeyde ili arasındaki yolun "yardımların girişi amacıyla" açılması için ön anlaşma sağlandı.

Husilerin İsveç'teki müzakerelere katılan heyet üyelerinden Hamid Asım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet ile Husilerin temsilcileri arasında Hudeyde'de gerçekleştirilen toplantılarda, yardımların girişi amacıyla Sana ile Hudeyde ili arasındaki yolun açılması için ön anlaşma sağlandığını kaydetti.

Asım, uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde gerçekleşen toplantılarda ayrıca stratejik Hudeyde limanına 12 yardım gemisinin girişi konusunda da ön anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Hükümet güçleri ile Husiler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Sana ile Hudeyde kenti arasındaki ana yol aylar önce kapatılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin (RCC) ilk toplantısı uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde ülkenin batısındaki Hudeyde'de BM binasında gerçekleşmişti.

İSVEÇ'TEKİ YEMEN KONULU MÜZAKERELER VE HUDEYDE ATEŞKESİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), geçen cuma günkü oylamada Yemen halkı için hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etmişti.

Cammaert başkanlığındaki ateşkes denetleyicileri, geçen cumartesi Aden'e, bir gün sonra da Husilerin kontrolündeki Sana'ya gitmişti. Heyet geçen pazar akşamı Sana'dan kara yoluyla Hudeyde kentine gelmişti.

"Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin oluşturulmasına, 6-13 Aralık tarihleri arasında İsveç'in Stockholm kentinde BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith gözetimde düzenlenen Yemen konulu müzakerelerin sonucunda karar verilmişti.

Görevi, bölgedeki ateşkesi denetlemek ve yeni (tarafsız) askeri güçlerin bölgeye konuşlandırılması için BM tarafından denetlenecek ve başkanlık edilecek "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin bünyesinde Yemen hükümetinden 3, Husilerden de 3 temsilci yer alıyor.

İsveç'teki müzakerelerin ardından Hudeyde Limanı ve kenti konusunda tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes, 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.       

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