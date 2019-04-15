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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
15.04.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Yemen'de Fransa'nın silahları kullanılıyor iddiası

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Yemen'de Fransa'nın silahları kullanılıyor iddiası

Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) sattığı silahların Yemen'de kullanıldığı ileri sürüldü.

Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesinin haberinde, Savunma Bakanlığın bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesi'ne ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanılarak Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı öne sürüldü.

Bu belgede Yemen'de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtildi. Yemen'de Fransızlara ait 48 "Caesar" topunun kullanıldığı bölgelerde Mart 2016 ile Aralık 2018 arasında meydana gelen 52 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'de aynı zamanda 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa'nın 1990'lı yıllarda BAE'ye sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedildi.

Belgede Yemen'de en çok hava saldırılarının can kaybına neden olduğu ve "Riyad'ın Mart 2015'ten bu yana Husilerin elinde tuttuğu topraklarda yoğun hava saldırıları düzenlediği, bu saldırıların sayısının 2015'ten bu yana 24 bin olarak belirlendiği" vurgulandı. Suudi Arabistan'ın Yemen'de bu hava saldırılarını düzenlenmek için kullandığı savaş uçaklarının Fransız teknolojisi ile donatıldığı ve bunun Fransız şirketi Thales tarafından üretildiği bildirildi.

Fransız devletinin Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiğini ve 2023'e kadar bu ülkeye 147 savaş topu teslim edeceği belirtildi.

Söz konusu belgenin 3 Ekim 2018'de düzenlenen Yemen konulu Sınırlı Savunma Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'ye iletildiği bildirildi.

Le Drian, 13 Şubat'ta Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine hiçbir şey vermediklerini ifade etmişti.

Parly de 20 Ocak'ta France Inter radyosunda, Fransız silahların Yemen'de kullanılmadığını söylemişti.

 

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