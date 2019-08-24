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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
24.08.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Yemen'de çatışmalar tekrar başladı

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Yemen'de çatışmalar tekrar başladı

Yemen'in Şebve vilayetinde hükümetle Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler arasında çatışmalar yeniden başladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Güney Geçiş Konseyi tarafından yapılan ateşkes çağrısından kısa bir süre sonra Şebve vilayetinde taraflar arasında çatışmalar yeniden patlak verdi.

Hükümete bağlı ordu ve güvenlik güçleri, finansmanı BAE tarafından sağlanan "En-Nuhbe eş-Şebvaniyye" adlı silahlı grubun kontrolünde Atak kentine 10 kilometre uzaklıktaki Şuheda askeri kampına saldırı düzenledi.

Bölgedeki diğer yerel kaynaklar da hükümete bağlı güçlerin Murre askeri kampına da Katyuşa füzeleriyle saldırı düzenleyerek baskına çalıştığını belirtirken, söz konusu kampın BAE tarafından silah ve askeri mühimmatla dolu bir merkez olduğuna dikkati çekti.

Yine bir askeri kaynağın ifadesine göre, hükümet güçlerinin bu iki kampı ele geçirmesi durumunda vilayet merkezi ve çevreleri tamamen kontrol altına alınmış olacak.

Cuma günü BAE'nin desteğiyle hareket eden ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Atak kentine müdahalesindeki başarısızlıktan dolayı ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.

AYRILIKÇI HAREKET YAYILIYOR

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, salı günü de ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

HUSİLERLE SAVAŞ SÜRERKEN AYRILIK FİKİRLERİ YENİDEN FİLİZLENDİ

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

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