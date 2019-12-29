Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 7 ölü

Yemen'in güneyinde yer alan Dali kentindeki askeri mezuniyet töreni sırasında saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiğini ifade etti.