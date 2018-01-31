Yemen hükümeti kuşatma altında

2015 yılında kuzeydeki İran destekli Husilerin başkent Sana’ya doğru harekete geçmesi üzerine Aden’e çekilmek zorunda kalan uluslararası toplumun tanıdığı Yemen yönetimi bu kez ayrılıkçı güneylilerin kuşatması altında. Kendilerini Güney Geçiş Konseyi (GGK) diye adlandırılan ayrılıkçılar, güneydeki yolsuzluklardan sorumlu tutarak pazar gününe kadar hükümetin istifa etmesi için Riyad’da bulunan Cumhurbaşkanı Abid Rabbo Mansur Hadi’ye süre vermişlerdi. Sürenin dolmasının ardından da Aden’e doğru harekete geçmişler, kent girişinde Suudi destekli hükümet güçleriyle ayrılıkçılar arasında çatışma çıkmıştı.

HADİ ‘DARBE’ DEMİŞTİ

Pazar gününden bu yana süren şiddette en az 36 kişinin öldüğü, 185 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Savaşın büyük bir kısmında Riyad’da bulunan Cumhurbaşkanı Hadi, ayrılıkçıların Aden’e yürümesini ‘darbe’ olarak nitelemişti. Dün GGK’nin başkanlık sarayı etrafını sardığı, ana kapıyı kontrol altına aldığı belirtiliyor. Amerikan AP Ajansı’na konuşan bir üst düzey yetkili Başbakan Ahmed Obaid Bin Daghar ve bazı bakanların sarayda kalmaya devam ettiğini bildirdi. Ancak Başbakan’ın Suudi Arabistan’a sığınabileceği belirtildi.

BİLGİ NOTU

2015 yılında İran destekli Şii Husiler, Yemen’in kuzeyini ele geçirmişti. Sonrasında Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu Yemen yönetimi lehine askeri müdahale başlatmıştı. Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’nin isyanıyla Yemen’deki belirsizlik daha da derinleşti.