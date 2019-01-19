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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.01.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi Toplantısı sona erdi

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Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi Toplantısı sona erdi

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, esir ve tutuklu takası anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere gerçekleştirilen toplantının sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, BM Yemen Ofisi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen hükümetinin ve Husilerden temsilcilerin bulunduğu Komitenin bugüne kadar Stockholm anlaşmasının uygulanması için atılan adımları masaya yatırdığı ifade edildi.

Komitenin, anlaşmanın hükümleri uyarınca ilerleme kaydedilmesi için belirli bir takvim üzerinde adımlar atılması konusunda uzlaştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmelerde aralık ayındaki İsveç müzakerelerinde öncelikli olarak iki taraf arasında varılan takas anlaşmasının uygulanmasına ilişkin olumlu, yapıcı ve açık tartışmalar yaşandı."

Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Yemen görüşmelerinin ikinci turu 16 Ocak'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da başlamıştı.

STOCKHOLM ANLAŞMASI

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffith gözetimindeki söz konusu müzakereler sonucunda BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RRC) oluşturulmasına karar verilmişti.

RRC'nin ilk toplantısı, Hudeyde'de BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde, Husiler ile hükümet güçlerinden üçer temsilcinin katılımıyla 2-4 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.

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