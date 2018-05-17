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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
17.05.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Yedi ülke birden adım attı! Hizbullah'a karşı yaptırım kararı...

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Yedi ülke birden adım attı! Hizbullah'a karşı yaptırım kararı...

ABD ve 6 Körfez ülkesi, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile yardımcısı Naim Kasım'ın yer aldığı kişi ve kurumlara yaptırım uyguladığını açıkladı.

Rus haber ajansıSputnik'in aktardığına göre, Washington, İran ve Hizbullah'a yönelik baskıyı bölge ülkelerinin desteğini alarak artırıyor.

ABD ve Suudi Arabistan'ın eş başkanı olduğu 'Terör Finansmanı Hedefleme Merkezi' (TFTC), yeni yaptırımların Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın liderliğindeki örgütün karar mekanizması Şura Konseyi'ni hedef aldığını duyurdu.

Ortak yaptırımların hedefindeki isimler arasında Nasrallah, Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım ve 3 diğer Şura Konseyi üyesi (Muhammed Yazbak, Hüseyin el Halil ve İbrahim el Emin) bulunuyor.

Bu kişilere ait mal varlıklarının dondurulması ve küresel finans ağlarına erişimlerinin engellenmesi amaçlanıyor.

ABD Nasrallah'a Ortadoğu barış sürecini bozmakla tehdit etmekle suçlayarak 1995 yılında ve 2012'de Suriye krizi nedeniyle yaptırımlar uygulamıştı. Ancak ABD ilk kez Nasrallah'ın yardımcısı Kasım'ı yaptırım listesine almış oldu.

Aynı zamanda TFTC'nin 6 üyesi (Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)) halihazırda ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımları altındaki Hizbullah bağlantılı kişi ve kurumlara da yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Bu kişi kurumlar şunlar: Telal Hamiye, Ali Yusuf Çarar, Spectrum Grup, Mahir Ticaret, Haşim Seyfeddin, Adham Tabaja, El-Inmaa Grup ve El-Inmaa Mühendislik ve İnşaat.

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