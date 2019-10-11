Yazışmaları açıklansın
ABD’li oyuncu Johnny Depp’in 2017’de boşandığı eski eşi Amber Heard ile olan 50 milyon dolarlık hakaret davasına Tesla’nın kurucusu Elon Musk da dahil oluyor.
Johnny Depp, hakaret ve şiddet olayının yaşandığı gece çiftin evinde bulunduğu belirtilen Musk’ın, Heard ile olan yazışma ve telefon dökümlerini mahkemeye sunmasını istedi. Johnny Depp, kendisiyle boşandıktan sonra Musk ile ilişkiye başlayan Heard’ın, evlilikleri sırasında kendisini Musk ile aldattığını iddia etmişti.
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