Yayaları Müslüman sanıp aracını sürmüş
ABD’nin California eyaletinde bir sürücünün kaldırımda yürüyen bir grubu Müslüman sanarak aracını üzerlerine sürdüğü belirtildi.
34 yaşındaki Isaiah Joel Peoples, California’nın San Jose kentinin Sunnyvale yerleşkesinde geçen salı günü, kaldırımda yürüyen yaya grubunun üzerine aracını sürdü. Olayı soruşturan Sunnyvale Polis Şefi Phan Ngo, “Yeni kanıtlar, sanığın kasıtlı olarak mağdurları ırkları ve Müslüman inancına ait olduklarını düşündüğü için hedef aldığını gösteriyor” dedi. Olayda, Peoples’in hedef aldığı yaşları 9 ile 52 arasında değişen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaya grubundan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan 13 yaşındaki Güney Asya kökenli bir kız çocuğunun yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi. Peoples, 2005-2006 yıllarında Irak’ta keskin nişancı olarak görev yapmıştı ve ABD Savunma Bakanlığı’nda finans denetçisi olarak çalışıyordu.
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