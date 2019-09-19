Yavuz sondaj gemisi aramalara ara verdi
KKTC açıklarında geçen ay doğalgaz aramalarına başlayan Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, önceki gün birinci etap çalışmalarını tamamlayarak ikmal yapmak amacıyla Mersin’in Taşucu limanına döndü.
Yavuz’un bölgeden ayrılması Rumları sevindirdi. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, KKTC’nin Karpaz yarımadası açıklarında sondaj yapan Yavuz’un bölgeden neden ayrıldığı konusunda yorum yapmak istemediğini söyledi. Rum Alithia gazetesi ise, bölgede daha uzun süre kalması beklenen Yavuz’un herhangi bir doğalgaz kaynağına ulaşamadığı için Karpaz açıklarından ayrılma kararı aldığını iddia etti.
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