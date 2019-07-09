Yavuz KKTC’de sondaj yerine vardı
Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinden sonra Yavuz gemisi de Türk donanması ve İHA’ların gözetiminde doğu Akdeniz’de kazı yapacağı bölgeye ulaştı. Fatih, KKTC’nin batısında faaliyetini sürdürürken Yavuz ise KKTC’nin yetki verdiği Karpaz Yarımadası’nın güney sahilinde sondaj yapacak.
TÜRKİYE’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Türk donanması ve İHA’ları gözetiminde KKTC’nin Karpaz Yarımadası’nın güney sahillerindeki görev yerine ulaştı. Yavuz, Kıbrıs’ın batısında Rum sahillerinin açıklarını kazan Fatih gemisinin aksi yönünde, Ada’nın doğusunda, KKTC’nin verdiği yetki çerçevesinde kazı yapacak ve 2.5 ay bölgede kalacak.
Kıbrıs’ın batısında Rum sahillerinin 60 kilometre açığında deniz zeminini 2 aydır kazan Fatih gemisi, yaklaşık 4 bin metreye ulaşmış durumda. Fatih Türkiye’nin kendi ekonomik bölgesinde faaliyet gösteriyor.
SOLDAN FATİH, SAĞDAN YAVUZ
Yavuz ise Rumların adanın güneyini tek yanlı parsellemesinin ardından KKTC’nin yetki verdiği bölgede, sondaj yapacak. KKTC ile Rumların parsellediği bölgelerin önemli bir bölümü üst üste geliyor, ancak Yavuz’un bulunduğu nokta, Rumların uluslararası şirketlere kiraladığı yerlerinin dışında yer alıyor. Rum yönetimi, KKTC’nin Gazimağusa kenti açıklarını İtalyan ENI şirketine kiralamıştı.
ANASTASİADİS’TEN AÇIKLAMA
Rum lider Nikos Anastasiadis, Yavuz’un Karpaz Yarımadası açıklarına ulaşmasının hemen ardından yazılı bir açıklama yaparak Türkiye’yi sert bir dille kınadı. Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Fatih’ten sonra adanın doğusunda da ‘yasadışı’ ve ‘uluslararası hukuka aykırı’ faaliyetlerine hız verdiğini ileri sürdü, denizlerdeki egemenlik haklarının açıkça ihlal edildiğini savundu.
Rum yönetimi, Mayıs ayında adanın batısına gelen ilk Türk gemisi Fatih’in sondajını yavaşlatmak amacıyla gemi personeli ve destek veren yabancı şirketler aleyhine AB tutuklama emirleri çıkarma tehdidinde bulunmuştu. Rum hükümet sözcüsü Prodros Prodromu, benzer uygulamayı Yavuz personeli için de yapacaklarını açıkladı.
‘CİDDİ ENDİŞE KAYNAĞI’
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında ikinci bir gemiyle sondaj çalışmasına başlayacak olmasının ciddi endişe kaynağı olduğunu belirtti. Planlanan sondaj çalışmasının GKRY’nin egemenliğini ihlal eden kabul edilemez bir tırmandırma adımı olduğunu vurgulayan Mogherini, Türkiye’ye bu tür eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Mogherini, AB’nin uygun ve GKRY ile tam dayanışma içinde yanıt vereceğinin altını çizdi. Güven ÖZALP / BRÜKSEL
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