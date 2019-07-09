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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yavuz KKTC’de sondaj yerine vardı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Yavuz KKTC’de sondaj yerine vardı

Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinden sonra Yavuz gemisi de Türk donanması ve İHA’ların gözetiminde doğu Akdeniz’de kazı yapacağı bölgeye ulaştı. Fatih, KKTC’nin batısında faaliyetini sürdürürken Yavuz ise KKTC’nin yetki verdiği Karpaz Yarımadası’nın güney sahilinde sondaj yapacak.

TÜRKİYE’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Türk donanması ve İHA’ları gözetiminde KKTC’nin Karpaz Yarımadası’nın güney sahillerindeki görev yerine ulaştı. Yavuz, Kıbrıs’ın batısında Rum sahillerinin açıklarını kazan Fatih gemisinin aksi yönünde, Ada’nın doğusunda, KKTC’nin verdiği yetki çerçevesinde kazı yapacak ve 2.5 ay bölgede kalacak.

Kıbrıs’ın batısında Rum sahillerinin 60 kilometre açığında deniz zeminini 2 aydır kazan Fatih gemisi, yaklaşık 4 bin metreye ulaşmış durumda. Fatih Türkiye’nin kendi ekonomik bölgesinde faaliyet gösteriyor.

SOLDAN FATİH, SAĞDAN YAVUZ

Yavuz ise Rumların adanın güneyini tek yanlı parsellemesinin ardından KKTC’nin yetki verdiği bölgede, sondaj yapacak. KKTC ile Rumların parsellediği bölgelerin önemli bir bölümü üst üste geliyor, ancak Yavuz’un bulunduğu nokta, Rumların uluslararası şirketlere kiraladığı yerlerinin dışında yer alıyor. Rum yönetimi, KKTC’nin Gazimağusa kenti açıklarını İtalyan ENI şirketine kiralamıştı.

ANASTASİADİS’TEN AÇIKLAMA

Rum lider Nikos Anastasiadis, Yavuz’un Karpaz Yarımadası açıklarına ulaşmasının hemen ardından yazılı bir açıklama yaparak Türkiye’yi sert bir dille kınadı. Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Fatih’ten sonra adanın doğusunda da ‘yasadışı’ ve ‘uluslararası hukuka aykırı’ faaliyetlerine hız verdiğini ileri sürdü, denizlerdeki egemenlik haklarının açıkça ihlal edildiğini savundu.

Rum yönetimi, Mayıs ayında adanın batısına gelen ilk Türk gemisi Fatih’in sondajını yavaşlatmak amacıyla gemi personeli ve destek veren yabancı şirketler aleyhine AB tutuklama emirleri çıkarma tehdidinde bulunmuştu. Rum hükümet sözcüsü Prodros Prodromu, benzer uygulamayı Yavuz personeli için de yapacaklarını açıkladı.

‘CİDDİ ENDİŞE KAYNAĞI’

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında ikinci bir gemiyle sondaj çalışmasına başlayacak olmasının ciddi endişe kaynağı olduğunu belirtti. Planlanan sondaj çalışmasının GKRY’nin egemenliğini ihlal eden kabul edilemez bir tırmandırma adımı olduğunu vurgulayan Mogherini, Türkiye’ye bu tür eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Mogherini, AB’nin uygun ve GKRY ile tam dayanışma içinde yanıt vereceğinin altını çizdi. Güven ÖZALP / BRÜKSEL

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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