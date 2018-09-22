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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
SİVAS (AA)
22.09.2018 - 20:39, Son Güncelleme:

Yavrular hazır... İtalya yolcuları

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Yavrular hazır... İtalya yolcuları

İtalya'nın Toskana bölgesinde meclis üyesi olan Roberto Salvini'nin kurt saldırılarına karşı Kangal köpeği önerisinin ardından 2 İtalyan ailenin, Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki bir çiftlikten 8 Kangal yavrusu talebinde bulunduğu bildirildi.

Altınyayla ilçesindeki Kangal köpeği çiftliğinin sahibi Ümit Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıldır Kangal köpeği yetiştirdiğini, ellerinde 130 damızlık köpek bulunduğunu ve talepleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

İtalya'da Siena kenti yakınlarındaki bir çiftlikte 70 koyunun kurt saldırısı sonucu telef olması üzerine Toskana Bölge Meclisi Üyesi Salvini'nin, kurt saldırılarına karşı Kangal köpeklerini önerdiğini anımsatan Taşdelen, haberin ardından İtalya'dan 2 ailenin kendilerine ulaştığını belirtti.

2 ÇİFTÇİ AİLE TALEPTE BULUNDU

Kangal köpeklerinin kurtla çok profesyonel şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Ümit Taşdelen, şunları kaydetti:

"O bölgede kurtlar yoğun olduğu için meclis üyesi Kangal köpeği önerisinde bulunmuştu. Bunun üzerine 2 çiftçi aile talepte bulundu. Biz de onlarla anlaşmamızı gerçekleştirdik. 8 yavrumuzu hazırlayıp yola çıkarmayı düşünüyoruz. Gereken işlemler yapıldıktan sonra inşallah bizi orada temsil edecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle çalışmalarımız devam ediyor, onun haricinde Bakanlıkla da irtibat halindeyiz. İzin geldiğinde yola çıkarmayı düşünüyoruz."

YAVRULAR HAZIR

Taşdelen, hazırladıkları 4'ü erkek 8 Kangal yavrusunun hazır beklediğini, prosedürler yerine getirilmeden ve gerekli izinler alınmadan İtalya'ya göndermenin şu anda söz konusu olmadığını da dile getirdi.

Kangal köpeklerinin yurt dışına çıkışının Tarım ve Orman Bakanlığının iznine bağlı olduğunu hatırlatan Ümit Taşdelen, köpeklerin aşılarını yaptıklarını, kimliklerini hazırladıklarını ve görüşmelerin sonuçlanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (22.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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