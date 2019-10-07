Yavru kurtarırken hepsi boğuldu
Tayland’da bir tabiat parkında bulunan şelalenin döküldüğü gölete düşen 6 fil, boğularak telef oldu.
Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin Nakhon Ratchasima eyaletindeki Khao Yai Ulusal Parkı’nda yaşayan 6 fil, Haew Narok Şelalesi’nin döküldüğü gölete düştü. Park görevlileri, gölete ilk önce bir fil yavrusunun düşüp boğulduğunu, diğer fillerin yavruyu kurtarmaya çalışırken telef olduklarını ifade etti.
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