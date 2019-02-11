Yatakta hapa alternatif krem geliyor
İngiltere merkezli bir tıbbi ilaç firması, erkeklerde sertleşme sorunuyla mücadele edecek, şu an piyasada bu amaçla kullanılan popüler hapa alternatif bir krem geliştiriyor. Bu haplara rakip olacak kremin en belirgin özelliği, etkisini 5 dakika içinde gösterip 30 dakika içinde sona ermesi.
KALBE ZARARSIZ
Başka ilaçlarla aynı anda alındığında ve özellikle kalp rahatsızlığı geçmişi olanlarda tehlikeli ve riskli olabilen hapların aksine, bu sertleştirici kremin kalp damar sağlığına bilinen bir zararının olmadığı iddia ediliyor. İlacın gerekli onayların ardından 2021’de Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor.
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