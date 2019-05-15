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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
15.05.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Yaşlı adamı otobüsten itti, cinayetle yargılanıyor

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ABD’de bir kadın otobüste tartıştığı yaşlı adamı otobüsten indiği sırada itip, düşmesine neden oldu. Yaşlı adam düşme sonucu aldığı darbelere bağlı olarak kaldırıldığı hastanede bir süre sonra hayatını kaybetti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında kadının cinayetle suçlandığını bildirdi.

Olay, ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde Fremont ve 13üncü cadde üzerinde seyreden bir otobüste 21 Martta yerel saat ile 16:50 civarı meydana geldi.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanının yayınladığı açıklamada, otobüsteki Cadesha Bishop (25) isimli kadının, otobüsteki diğer yolcularla tartıştığı ve yaşlı adamın da kadına sözlü olarak tepki gösterdiği belirtildi. Bu sırada, otobüsün durağa yanaşması üzerine inmek için yerinden kalkan yaşlı adam, kapıya yöneldiğinde Bishop’un kendisini itmesi üzerine, kaldırıma düşüp kafasını çarptı.

Yaşlı adamı otobüsten itti, cinayetle yargılanıyor

Açıklamada, yaşlı adamın olay yerinde tıbbi müdahaleyi reddettiği ve daha sonra aldığı darbelere bağlı olarak kendisinin hastaneye gittiği belirtildi. 23 Nisan’da ise yaşlı adamın ailesinin, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini polise bildirmesi üzerine, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve 6 Mayıs’ta da Bishop’un soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Yaşlı adamı otobüsten itti, cinayetle yargılanıyor

Ayrıca açıklamada, Cadesha Bishop’un, savunmasız ve yaşlı bir kişiyi öldürme ile suçlandığı belirtildi.

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