Yaşar Üniversitesi, dünya çapında akademisyenlerle büyümeye devam ediyor

TÜRKİYE’nin yakın gelecekteki nitelikli insan gücü ihtiyacı ile işgücü piyasasının taleplerini göz önüne alarak yeni bölüm ve programlarını hayata geçiren Yaşar Üniversitesi, bu yıl TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde tam 10 sıra birden yükselerek 29. sıraya yerleşti. Üniversitenin ‘2020 Stratejik Planı’nda, eğitim ve araştırma odaklı bir üniversite olmanın yanı sıra insan, toplum ve çevre bağlamında daha iyi bir yaşam hedeflendiği belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “AR-GE, inovasyon ve girişimcilik kültürü ile topluma fayda için çalışıyoruz. Öğrencilerimize eleştirel düşünebilme, yaratıcı olabilme ve iyi iletişim becerileri öğreten anlayış ile eğitim yolculuğumuza devam ediyoruz. ‘Bilim, Birlik, Başarı’ ilkeleri doğrultusunda, dünyanın önde gelen üniversiteleri içerisinde gösterilecek bir konuma ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

YENİ BÖLÜM VE PROGRAMLAR

Gelecekte nitelikli insan gücü ihtiyacına yönelik yeni bölüm ve programları anlatan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer “Üniversitemiz, özellikle istihdam konusunda büyük taleplerin olacağı mesleklere yönelik bölüm ve programlara büyük önem veriyor. Bu bağlamda Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde ilk defa öğrenci aldığımız Yönetim Bilişim Sistemleri ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları programları çok farklı kariyer olanakları sağlayacak. Benzer şekilde Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümümüz de dijital dünyanın vazgeçilmez insan gücünü yetiştirmeyi hedefliyor. 2 yıllık ön lisans programımız olan Mimari Restorasyon ise bu konuda özellikle ülkemizin ihtiyacı olan restoratörleri üstün niteliklerle mezun edecek” dedi.

10 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017 sıralamasında, geçen yıla göre 10 sıra birden yükselerek 29. sırada yer alan Yaşar Üniversitesi, listede en çok sıçrama yapan 2 üniversiteden biri oldu. Hedef, önümüzdeki 5 yıl içinde ilk 10’u zorlamak. Yaşar Üniversitesi, ‘Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Çağrısı’ kapsamında TÜBİTAK 1601 Destek Programı’ndan yararlanmaya da hak kazanan 9 üniversiteden biri oldu. BTTO ile Minerva Kuluçka Merkezi ise 2 yıl önce kurulmasına karşın 100’e yakın araştırma ve üniversite-sanayi işbirliği projesi ile 10 milyon TL’nin üzerinde ekonomik değer yarattı. Öğrenciler daha okurken kendi şirketlerini kurdu.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Carnegie Mellon, Houston, Greenwich gibi dünyanın prestijli üniversitelerinde çalışmış, doktora derecelerini almış ve uluslararası ödüller kazanmış olan pek çok akademisyen de bu yıl Yaşar Üniversitesi’nde ders vermeye başladı.