Yaşamaları mucize
İngiliz anne Emma Hawkins ve 17 aylık Joshua-Jay’in arkasında ‘yaşamaları mucize’ dedirten bir hikaye yatıyor. Emma Hawkins, 24 haftalık hamileyken beyin kanaması geçirmiş, ameliyata alındığında ‘ölebilir’ denmiş. Ancak hayata dört elle tutunan anne adayı, sonunda zoru başarıp oğluna kavuşmuş.
İngiltere’nin Hertfordshire bölgesinde yaşayan Emma ve eşi Jay, 2014 nisan ayında evlenmişler. Emma Hawkins, şiddetli baş ağrısıyla hastaneye kaldırıldığında ağır bir beyin kanaması geçirdiği teşhisi konmuş. Emma Hawkins, “Başımda korkunç bir ağrı vardı. Ambulansın geldiğini hayal meyal hatırlıyorum” diyor.
37 yaşındaki Emma, operasyona alındığında eşine ‘Belki de ameliyathaneden sağ çıkamayabileceği’ söylenmiş. Jay Hawkins, “Emma’nın yaşaması beklenmiyordu. Doğmamış bebeğimiz de çok küçük olduğundan ona da fazla şans tanınmıyordu. Ne kadar korkunç olduğunu anlatamam. Hayatınız normal seyrinde giderken baba olmayı beklerken... Hem eşimi hem de bebeğimi kaybedebilirdim” diye anlatıyor.
'BEBEĞİM NASIL?'
Ancak başarılı bir operasyonun ardından Emma Hawkins hayata tutunmuş. İyileşebilmesi için yapay komaya sokulan Emma Hawkins, hamileliğinin geri kalan bölümünü hastanede geçirmiş. Yapay komadan uyandırıldığında ilk sorduğu şeyin ‘Bebeğim nasıl’ olduğunu aktaran Hawkins, hamileliğin 37 haftasında ise sezaryene alınmış. Her ne kadar kendisi normal doğum istese de geçirdiği hastalık nedeniyle bunun riskli olabileceği söylenmiş.
Jay Hawkins, “Hemşirenin oğlumuzu getirip kucağıma bıraktığı anı hiç unutamıyorun” diyor. Bir ay sonra ise anne-oğul taburcu olmuşlar. Genç anne, nekahat döneminde bebeğine bakmanın kolay olmadığını söylüyor. “Ne zaman Joshua-Jay’e baksam anne olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” diyor.
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