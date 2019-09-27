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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
27.09.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Yasak aşk cinayetine ömür boyu hapis

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KKTC'de mahkeme, yasak aşk cinayetinde Memduh Ulugün'ü öldürmekten yargılanan Mehmet ve Meryem Doğu çiftine ömür boyu hapis cezası verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm kenti Girne'de geçtiğimiz yıl Mart ayında, sokak ortasında Memduh Ulugün’ü 14 bıçak darbesiyle öldüren Meryem Doğu-Mehmet Doğu çifti Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada “Taammüden Adam Öldürmek”, “Adam Öldürme” ve “Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlarından ömür boyu hapse mahkum edildiler.

NE OLMUŞTU

KKTC’de geçtiğimiz yıl 3’ü kız 4 çocuk sahibi Meryem-Mehmet Doğu çifti Alsancak Belediyesi Su İşleri Amiri Memduh Ulugün’ün evine kiracı olarak taşındı. İki katlı evin alt katında Meryem ve Mehmet Doğu çifti, üst katında ise evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Ulugün yaşıyordu. Aradan geçen zaman içerisinde ev sahibi Mehmet Ulugün ile kiracısı Meryem Doğu arasında yasak ilişki başladı.

İddialara göre, Meryem Doğu yasak aşktan rahatsız olduğunu Ulugün'e açık açık söyledi. Ulugün'ün ise buna rağmen aşkına devam etti.

Mehmet Doğu’nun cinayetten bir gün önce cep telefonuna çektiği videoda, Ulugün’e üç şık sundu. Doğu’nun Ulugün’le konuşmasında, “Sana üç şıkkım var evlatlarının ölmesini mi istersin, ikinci şıkkım bu kadın ile evlenirsin veya son olarak üçüncü şıkkım bu kadına 100 bin sterlin verir adadan gitmesini sağlarsın. Namusuma göz diktin, beni ikinizde aldattınız” dedi.

İnşaat ustası Mehmet Doğu, işte olması gerekirken beklenmedik bir anda öğle saatlerinde eve geldi. Ev sahibi Memduh Ulugün’ü evinde gören Mehmet Doğu, eşi ve sevgilisi ile kavga etmeye başladı.

Kavga seslerini duyan komşular, Memduh Ulugün’ün “İmdat, beni öldürecekler kurtarın” diye bağırarak sokağa çıkarken gördü.

Kaçan ev sahibini, kiracıları kovalarken kısa bir kovalamanın ardından Memduh Ulugün’ü yakalayan ve ellerini tutarak yere yatıran Mehmet Doğu karısına, “Namus senin namusun, sen temizleyeceksin” diye bağırarak doğu çifti tarafından sokak ortasında 14 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürüldü.

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