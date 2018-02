Yasağa rağmen böyle dans etti! Sosyal medyayı salladı

İranlı kadınların İran hükümetine karşı başlattığı 'Beyaz çarşambalar" eylemi giderek yayılıyor.

İran'da rejim karşıtı gösterin adreslerinden olan başkent Tahran sokakları bu kez de yasağa rağmen bir kadının sokakta dans etmesine tanık oldu.

Sokak müzisyenlerinin müziği ile dans eden kadının görüntüsü sosyal medyadan çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

#Iranian #woman dancing in street of #Tehran. Dancing is banned for women, who are leading the way for change. #دختران_خیابان_انقلاب pic.twitter.com/6ays4WMVHU