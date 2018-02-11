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    Yasağa rağmen böyle dans etti! Sosyal medyayı salladı

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 13:03 | Son Güncelleme:

    İran’da bir kadının yasağa rağmen sokakta dans etmesine ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    İranlı kadınların İran hükümetine karşı başlattığı 'Beyaz çarşambalar" eylemi giderek yayılıyor.

    İran'da rejim karşıtı gösterin adreslerinden olan başkent Tahran sokakları bu kez de yasağa rağmen bir kadının sokakta dans etmesine tanık oldu.

    Sokak müzisyenlerinin müziği ile dans eden kadının görüntüsü sosyal medyadan çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.


    Etiketler: haberler , son dakika , haber
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